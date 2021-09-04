Tünelde son 20 metre: Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Erzurum’un İspir ilçesinde 29 gün önce şiddetli yağmur sonrası Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan HES tünelini sel vurması sonucu tünelde çalışan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek selde kayboldu. Tünelde son 20 metrede arama çalışmaları 29’uncu gününde devam ediyor.

İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde 5 Ağustos Perşembe akşamı etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Dere kenarında HES tünelinin inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu. Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye sevk edildi. 29'uncu günde 400 metre uzunluğundaki HES tünelinde 380 metre ilerleme sağlanırken son 20 metrede kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Olay yerine gelen Aksöyek’in yakınlarıyla beraber Jandarma JAK ekipleri, AFAD Sualtı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesine bağlı tüm ekipler selde kaybolan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek’i bulmak için seferber oldu.

İş arkadaşı Salih Ergen, “Ben tünelin çıkışında çalışıyorum. Mustafa girişte çalışıyor. Ben tünelden çıktığımda sel vurmuştu. Aradım Mustafa’yı ulaşamadım. 3 yıllık arkadaşım. Haberi aldığımız günden beri gece gündüz arama çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.