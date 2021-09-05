Erzurum İl Sağlık Müdürü Bedir: “Yoğun bakımlarımızda Covid tanılı 72 hastamız var”

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, il genelinde Covid19 nedeniyle yoğun bakımlar da yatan hastalar hakkında bilgi verdi. Bedir, “Yoğun bakımlarımızda Covid tanılı 72 hastamız var. İçlerindeki 8 hastamız çok genç, 20'li 30'lu yaşlarda” dedi.

Bedir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hep sorulduğu için aşısını yaptıranlarla yaptırmayanların yoğun bakım ve vefat durumlarını dikkatlerinize sunmak istiyorum: Bugün itibariyle yoğun bakımlarımızda Covid tanılı 72 hastamız var. İçlerindeki 8 hastamız çok genç, 20'li 30'lu yaşlarda. Yoğun bakımlardaki hastaların tamamına yakını ya hiç aşı yaptırmamış yada eksik aşılı kişilerden oluşuyor. Vefatlarda da durum aynı. 94 yaşındaki bir hastamız hariç, ağustos ayında Covidden vefat edenlerin tamamı ya aşısını yaptırmamış yada eksik aşılı kişiler. Bu veriler bizim verilerimiz, bizim şehrimizin verileri. Covidin kimde nasıl seyredeceği belli olmuyor. İnsan, aşısı olan bir hastalıkta aşı yaptırmayarak kendisini, annesini, babasını, çocuklarını böyle bir riske nasıl atabilir ki? Eğer korkacaksak aşıdan değil, Covidden korkmalıyız. Artık daha fazla ertelemeden, geciktirmeden ilk işimiz aşımızı yaptırmak olmalı” ifadelerine yer verdi.

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