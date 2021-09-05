Erzurum’un zirvesinden yükselen dumanlar korkuttu

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Erzurum’da Palandöken Dağı'nın 3200 rakım yükseklikteki Ejder Tepesi'nde yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Erzurum’da 3200 rakımlı Ejder Tepesi'nin yakınlarında bulunan otluk alanda yangın çıktı. Palandöken Dağı'nın zirvesinden yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler büyümeden yangını kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alındığı bölgede itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı.

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