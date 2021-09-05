Selde kaybolan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

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Erzurum’un İspir ilçesinde 30 gün önce şiddetli yağmur sonrası Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan HES tünelini sel vurması sonucu tünelde kaybolan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek'in cansız bedenine ulaşıldı.

İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde 5 Ağustos Perşembe akşamı etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Dere kenarında HES tünelinin inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu. Kayıp işçinin tünelde tamamlanan çalışmalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

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