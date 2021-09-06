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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin ön tarafını kesti gelin damat masası yaptı

İHA

Otomobilin ön tarafını kesti gelin damat masası yaptı

Erzurum’un Oltu ilçesinde Oto Aksesuar işi yapan Ahmet Hakan Macit hurdadan aldığı otomobilin ön tarafını keserek düğününde gelin damat masası yaptı.
Oltu Erzurum Caddesinde oto aksesuar işi yapan Ahmet Hakan Macit hurdadan aldığı Tofaş Marka otomobili bir aylık çalışma ile masa haline getirdi sonrada kendi düğününde gelin damat masası yaparak eşine ve konuklara sürpriz yaptı.
Oltu Efkan Ala Kültür Merkezinde hayatlarını birleştiren Merve Ahmet Hakan Macit çifti gelin damat masaları ile Düğüne gelen konukların yoğun ilgisini çektiler.
Gelin Merve Macit, “Düğün salonuna il girdiğimde çok şaşırdım eşim bana sürpriz yapmış çok mutlu oldum belki de ilk olarak biz bir otomobilden gelin damat masasında oturuyoruz çok mutluyum bunun için eşime çok teşekkür ediyorum” dedi.
Damat Ahmet Hakan Macit ise “Oto aksesuar işi yapmaktayım işim icabı ve de marka sevdamdan dolayı hurdadan aldığım bir arabanın ön tarafını keserek bir aylık bir çalışmanın ardından masa haline getirdim. Kendi düğünümde eşime sürpriz yaparak gelin damat masası olarak eşime sürpriz yapıp düğün salonuna getirdim çok ta güzel oldu misafirlerimizde çok beğendiler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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