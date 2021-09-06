Erzurum’da feci kaza, araç ikiye bölündü:5 yaralı

Erzurum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ortadan ikiye bölündü. Aracın ön kısmı 20 metre sürüklenirken kazada ikisi ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 11.00 sıralarında Erzurum, Aşkale otoyolu üzerinde meydana geldi. Aşkale istikametinden Erzurum istikametine seyreden ve trafik polisi olduğu öğrenilen Ü.Ç. kontrolündeki 48 DM 612 plakalı araç Çiğdemli Mahallesi yol ayrımından otoyola çıkış yapan B.K. yönetimindeki 25 DC 274 plakalı Tofaş marka araçla çarpıştı.

Kaza sonrası Tofaş marka araç ortadan ikiye bölünerek yola savruldu. Aracın ön kısmı arka bölümünden ayrılarak otoyolda 20 metre sürüklenerek durabildi. İkiye bölünen araçta D.Ç. ve Z.P. ağır yaralanırken sürücü B.K. ve S.T. hafif yaralandı. 48 DM 612 plakalı araç sürücüsü Ü.Ç. ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi hastanede devam ederek polis olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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