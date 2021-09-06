İleri nükleer dedektör malzemesi geliştirilmesine yönelik proje 290 bin avro'luk destek aldı

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde uluslararasılaşmaya önem veren Atatürk Üniversitesi, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Murat Kurudirek’in araştırmacı olduğu (Global FellowshipGF) nanoteknoloji tabanlı ileri nükleer dedektör malzemesi geliştirilmesine dayalı proje önerisi, Avrupa Birliği Ufuk2020 MSCAIF kapsamında 2020 yılında sunulan toplam 11 bin 573 proje arasından destek almaya hak kazanan 1630 projeden biri oldu.

Söz konusu proje kapsamında geliştirilecek dedektör malzemeleri ile oluşturulan nükleer dedektörlerin savunma sanayiinde ve güvenlik sektörlerinde, nükleer silah yapımında kullanılan malzemelerin tespitinde ve bu malzemelerin kaçakçılığının önlenmesinde sınır kapılarında ve gümrük kontrollerinde kullanılmasının yanı sıra nükleer enerji santrallerinde radyasyon izleme aracı olarak da kullanılması hedefleniyor.

Proje, Bu Alandaki Dışa Bağımlılığı Azaltacak

Bu alanda yapılan ilk çalışma olma özelliği taşıyan projenin uygulamaya geçildiği zaman alandaki önemli bir boşluğu dolduracağını aktaran Prof. Dr. Murat Kurudirek: “Ülkemizin kritik alanlarda yerli ve milli teknoloji geliştirme hedefline uygun, nükleer dedektör teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasını amaçlayan ve bütçesi brüt yaklaşık 290 Bin Avro olan proje tabanlı yurt dışı araştırma önerisine, Amerika’dan ve İngiltere’den alanında uzman bilim adamları danışmanlık yapacaklar” şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: “Üç Temel Misyonu Başarıyla Yürütüyoruz”

Atatürk Üniversitesinin geçirdiği dönüşümün her alanda kendini gösterdiğini aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Üniversitemiz üç temel misyonu olan bilimsel ve akademik çalışmalar, araştırma geliştirme faaliyetleri ve üniversitetoplum iş birliği süreçlerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Son olarak 11 bin 573 proje arasından ilk 2 bin proje arasına giren ve 290 Bin Avro'luk destek alan MSCAIF Projesi, üniversitemizin doğru yolda olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu vesileyle projenin hazırlanması ve sunulması süreçlerini yürüten Prof. Dr. Murat Kurudirek’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Ufuk2020 Nedir?

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Ufuk2020 programı, 20142020 yılları arasındaki çağrı dönemini kapsayan oldukça yüksek bütçeli (yaklaşık 80 milyar Avro) bir araştırma ve inovasyon programıdır. Avrupa Komisyonu, Marie SklodowskaCurie Burs ve Dolaşım Destekleri (MSCAIF) alanı Ufuk2020 programının “Bilimsel Mükemmeliyet” bileşeni altında yer almaktadır.

Avrupa Birliği’nin ArGe ve inovasyon faaliyetlerine hibe destek sağlayan Ufuk2020 Programı’nın Türkiye’deki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır.

Proje önerileri, danışman tarafından temsil edilen ev sahibi kuruluş tarafından araştırmacı ile irtibat halinde sunulmaktadır. 19 farklı kategoride değerlendirmeye alınan projeler Mükemmeliyet, Etki ve Uygulama açısından değerlendirilmekte ve panel puanı 100 üzerinden en az 70 olan projeler başarılı olarak değerlendirilmektedir. Ancak kısıtlı bütçe nedeniyle (2020 yılı toplam bütçesi 328 Milyon Avro) eşik değerini geçen projelerin hepsine destek verilememektedir.

Bu nedenle proje destek eşik puanları (cutoff scores) tüm alanlar dikkate alındığında genelde 90 puanın üzerindedir. Bunun yanında panel puanı 85 ve üzeri olan ancak destek kazanamayan projelere “Seal of Excellence” adı altında “Mükemmeliyet Mührü” verilmektedir. Ufuk2020 programı 20212027 yılları arasında 95 Milyar Avro'luk bütçe ile 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa adı altında araştırma desteği vermeye devam edecektir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.