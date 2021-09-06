İki otomobil çarpıştı, biri ikiye bölündü: 5 yaralı



ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra iki parçaya ayrıldı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Erzurum-Erzincan kara yolunun 20'nci kilometresinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Aşkale'den Erzurum'a giden ve trafik polisi olduğu belirtilen Ü.Ç. yönetimindeki 48 DM 612 plakalı otomobil, Çiğdemli Mahallesi yol ayrımında kara yoluna çıkan B.K. idaresinde 25 DC 274 plakalı otomobil ile çarpıştı. 20 metre sürüklenen ve iki par ça olan B.K. idaresindeki araçta, sürücü ile yanındaki D.Ç., Z.P. ve S.T. yaralandı. D.Ç. ile Z.P.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Trafik polisi Ü.Ç. de kazayı hafif yaralarla atlattı. Yaralılar Erzurum'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez DHA

2021-09-06 14:08:40



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