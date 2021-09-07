Büyükşehir engelli çocuklar için buz pateni kursu açtı

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koyduğu projelerle yansıtan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, engellilere yönelik yeni bir projeyi daha başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün işbirliğinde hazırlanan projede engelli çocuklara antrenörler nezaretinde buz pateni kursu veriliyor. Zihinsel engelliler, down sendromlu çocuklar ve otizmliler için haftada iki gün Buz Hokeyi Salonu’nda süren buz pateni eğitiminde çocukların mutlulukları görülmeye değer. Ulaşım imkânları da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan çocuklar kendilerine bu olanağı sunan yetkililere teşekkür etti.

Engelli çocuklar, “Bize spor yapma imkânı sunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen amcamıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah olimpiyat sporu olan buz patenini daha iyi öğrenip lisanslarımızı aldıktan sonra bizler de bu branşta başarılı olmaya çalışacağız” dedi.

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