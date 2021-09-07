Atatürk Üniversitesi Antarktika’da bilim seferlerine katılacak

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karadayı’nın yürütücü olduğu “Horseshoe Adasındaki Kriyokonit Habitatlarının Mikrobiyal Biyoçeşitliliğinin Kültürden Bağımsız (Metagenomik) Yaklaşımlarla Araştırılması ve Biyoteknolojik Öneme Sahip İzolatların Kültüre Bağımlı Yöntemlerle Elde Edilmesi” isimli proje önerisi, TÜBİTAK KUTUP 1001 çağrısı kapsamında destek almaya hak kazanan 9 projeden biri oldu.

Proje, Milli Biyoteknolojik Süreçlerin Geliştirilmesine Katkı Sağlayacak

Fen Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Medine Güllüce, Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Karadayı ve Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra Gürkök görev aldığı söz konusu proje kapsamında dünyanın en önemli soğuk habitatlarından birisi olan Antarktika’ya yapılacak TAE6 bilimsel seferi kapsamında sefer rotası üzerinden ve Horseshoe Adası’ndaki Türk Bilim Üssü çevresinden toplanacak kriyokonit örneklerinin mikrobiyal biyoçeşitliliğinin kültürden bağımsız yöntemlerle araştırılması ve bu mikrobiyal biyoçeşitlilik içerisinden biyoteknolojik öneme sahip enzim üreten izolatların kültüre bağımlı yöntemlerle elde edilmesi hedefleniyor.

Bu Alanda Yapılan İlk Çalışma Olacak

Antarktika kıtasında alanında ülkemiz adına yapılacak ilk çalışma olma özelliği taşıyan projenin önemine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karadayı: “Projemiz kapsamında yapılacak biyoçeşitlilik çalışmaları ile Horseshoe adası ile ilgili bilimsel eksiklik ilk kez kapsamlı bir şekilde giderilecek ve elde edilecek mikroorganizmalar sayesinde soğukta aktif enzimlerin kullanıldığı yerli, milli biyoteknolojik süreçlerin geliştirilmesinin kapısı aralanacak. Bu proje ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Ulusal Kutup Bilim Programı (20182022) ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen Ulusal Antarktika Bilim Seferlerine katılım sağlayacak üniversitemizin ilk mensubu olmaktan gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: “Üniversitemiz, Geniş Bir Alanda Bilimsel Çalışmalarını Sürdürüyor”

Atatürk Üniversitesinin dünyanın birçok noktasında çalışma alanları oluşturduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Dünya üniversitesi olma misyonu ve uluslararasılaşma vizyonu ile üniversitemiz çok yönlü çalışma ve araştırma faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Akademisyenlerimiz güncel gelişmeleri yakından takip ederek ihtiyaç duyulan bilimsel çalışmaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda hazırlanan ve ülkemizde bu alanda yapılan ilk çalışma olma özelliği taşıyan projenin yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karadayı başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

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