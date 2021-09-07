İl Emniyet Müdürü Tuncer’den Rektör Çomaklı’ya iade-i ziyaret

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Asayiş Daire Başkanlığı görevinden Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya iadei ziyarette bulundu.

Konuğu Tuncer’i Rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumlar arası iş birliklerinin önemine değindi.

Geçmişten günümüze her iki kurumun da daima ortak payda altında birleştiğini belirten Rektör Çomaklı, yeni eğitimöğretim döneminde öğrencilerin yüz yüze eğitime başlayacak olması sebebiyle kampüs güvenliğinin sağlanması hususunda İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte çalışıldığını vurguladı.

Doğunun gözbebeği olan Erzurum’a atanmaktan ve bu kadim şehre hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu belirten İl Müdürü Tuncer ise, hangi kurumla nasıl bir iş birliğiyle hareket ederiz düşüncesiyle ziyaretlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Misafirperverliği dolayısıyla Rektör Çomaklı’ya teşekkür eden Levent Tuncer, kendisine gönülden yaklaşan Erzurum halkına layıkıyla hizmet edeceğini söyledi.

Ziyaret, iyi niyet temennileriyle son buldu.

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