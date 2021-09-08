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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meclis’e Aydemir damgası

İHA

Meclis’e Aydemir damgası

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) damgasını vurmaya devam ediyor.
Aydemir, Genel Kurul konuşmalarından Komisyon konuşmalarına, Kanun tekliflerinden TBMM çatısı altında düzenlediği basın toplantılarına varıncaya kadar sergilediği performansla yüzlerce milletvekilini geride bıraktı. Erzurum gündeminin yanı sıra genel gündeme dönük görüş, öneri ve tespitleriyle de Meclis tutanaklarına ismi en çok geçen milletvekillerinden olan İbrahim Aydemir, muhalefete yönelik sert eleştirileri kadar, Erzurumspor’a ilişkin çıkışlarıyla da adından söz ettirmeyi başardı.
Genel Kurul’da En Çok Söz Alanlardan
AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir’in ortaya koyduğu performans, farkını Meclis kayıtlarında da fark ettirdi. 2020 Ekim ve 2021 Temmuz aylarını kapsayan 10 aylık dönemde Meclis Genel Kurulu’nda gündem ve gündem dışı konularda onlarca kez konuşma yapan Aydemir, Meclis kürsüsünü tam 28 kez kullanarak Genel Kurul’a hitap etti.
Aydemir, Genel Kurul konuşmalarının dışında aynı dönemde Komisyon çalışmalarına da damgasını vuran isim oldu. Aynı zamanda Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olan İbrahim Aydemir, aksatmadan katıldığı çalışmalarda tam 33 kez söz alarak, hem bakanlara ve hem de komisyon üyelerine hitap etti. Katıldığı hemen her komisyon toplantısında Erzurum’a özel vurgular yapan ve tespitlerde bulunan Aydemir, genel gündeme ilişkin görüşleriyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Başkent’te yaygın birçok medya kuruluşunun ilgi odağı haline gelen Aydemir, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu çıkışlarıyla Türkiye’nin günlerce konuştuğu isim olmuştu.
Birçok Kanun Teklifinde Bulundu
Milletvekili Aydemir’in Meclis performansı bununla da sınırlı kalmadı. Araştırma önergelerinden kanun tekliflerine kadar Meclis’te yürütülen birçok çalışmada imzası bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne birbirinden farklı konularda tam 12 kanun teklifinde bulundu. Meclis’teki çalışkanlığıyla dikkat çeken Aydemir’in bu performansı, muhalefetin yanı sıra yüzlerce iktidar milletvekilini bile geride bırakırken, benzer durum vekilin Erzurum temaslarında da kendisini gösterdi. Erzurum’daki saha çalışmalarının neredeyse vazgeçilmezi olan, şehirde adeta gitmedik ilçe ve çalmadık bir tek kapı bırakmayan Aydemir, taşıdığı hizmet aşkıyla Dadaşların gönlünde de sağlam bir taht kurmuş oldu.

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