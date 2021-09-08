‘Zengin olacaksınız’ vaadiyle 15 kişiyi dolandırdılar, mağdurlarla doğum günü pastası dahi kestiler Mağdura kredi çektirmek için kocasından boşandırttılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Zengin olacaksınız’ vaadiyle 15 kişiyi dolandırdılar, mağdurlarla doğum günü pastası dahi kestiler Mağdura kredi çektirmek için kocasından boşandırttılar

İHA

‘Zengin olacaksınız’ vaadiyle 15 kişiyi dolandırdılar, mağdurlarla doğum günü pastası dahi kestiler Mağdura kredi çektirmek için kocasından boşandırttılar

Erzurum’da kolay yoldan zengin olmak ümidiyle birikimlerini sanal paraya yatırmak isteyen 15 kişi aracı olan 3 kadın tarafından toplamda 1 milyon lira dolandırıldı. Dolandırıldıklarını aylarca anlamayan mağdurlar kendilerini dolandıran kadınların doğum gününe katılıp pasta dahi kesti.
İddiaya göre Erzurum’da Tuba P., Seda K. ve Birgül D. isimli 3 kadın çevrelerinde yaşayan tanıdıklarına “Bizim sanal para hesabımız var, paranızı bize verin kar sağlayıp size geri verilim” vaadiyle 15 kişiyi dolandırdı. 15 kişiden toplamda 1 milyon liraya yakın para alan kadınlar daha sonra mağdurlara ‘hesabımız hacklendi, paralar gitti’ bahanesini sundu. Dolandırıldıklarını o zaman anlayan 15 kişi Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.
Yapılan soruşturmanın ardından bugün Erzurum Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk celsesi görülen davada tutuksuz sanıklardan Tuba P. SEGBİS aracılığıyla Ankara’dan duruşmaya katılırken diğer sanıklar salonda hazır bulundu. Sanıklar sanal para ile uğraştıklarını fakat ana paranın bulunduğu hesabın hacklendiğini savundu.

“Kredi çekmesi için eşinden boşandırdı”
Öte yandan kadınların 15 kişiyi ayrı bahanelerle dolandırdığı ortaya çıktı. Mağdurların bazılarına arabalarını bazılarına ise evlerini sattıran dolandırıcılar mağdur Mustafa N.’nin eşiyle bankaya kredi çekmeye dahi gittiler. Öyle ki dolandırıcı Tuba P. Mustafa N.’nin eşi ile bankaya kredi çekmek için gitti ancak kocasının borçlarından dolayı kredi çıkmayınca Tuba P., kadına kocasından boşanmasını söyledi. Akşam eve gelen kadın, eşi Mustafa N.’ye kredi çekebilmek için kağıt üstünde boşanması gerektiklerini ifade etti. Durumu kabul eden Mustafa N. ile eşi adliyeye giderek boşanma dilekçesi verdi. Boşanma işlemlerinin ardından kredi çekmek için bankaya giden kadın, parayı alarak Tuba P.’ye verdi. Daha sonra verdiklerini parayı geri alamayan Mustafa N. ve eşi boşandıklarıyla kaldı.
Mağdurlardan Murat E. ise kendilerine garanti verdikleri için inandıklarını ifade ederek, “Ne verirsek iki katını alacağımız söylendi. En kötü anaparaları alacağımızı söylediler. Sistem çökse dahi paramızı geri alacaktık. Garantili para dediler. Ayrı ayrı herkes kredi çekmiş. Ben ilk 50 bin çektim. Sonra havuz sıkıntıya girecek para yatırın dediler yine yatırdık. 200 bine yakın para yatırdım. Hacklendim dedi. Mahkemeye verdik hemen dolandırıldığımızı anladık. 1 milyon lira civarında para ortada yok. Üstelik bizi tehdit ediyordular. Paramızı istiyorduk gidip sizi şikayet ederim işten attırırım diyordular” dedi.
Öte yandan dolandırıcıların mağdurlarla kurdukları samimiyet ise pes dedirtti. Dolandırıcılar kendi doğum gününe çağırdıkları mağdurlarla pasta kesip fotoğraf çekildikleri görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BB Erzurumspor transferin son gününde 4 futbolcuyu birden kadrosuna kattı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor transferin son gününde 4 futbolcuyu ...
Feci kazayı demir parmaklıklar engelledi Demir parmaklıklara vurarak yavaşlayan araç, mobilya mağazasına daldı
YEREL HABERLER Feci kazayı demir parmaklıklar engelledi Demir ...
Atatürk Üniversitesi Antarktika'nın mikrobiyal çeşitliliğini araştıracak
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Antarktika'nın mikrobiyal ...
Meclis’e Aydemir damgası
YEREL HABERLER Meclis’e Aydemir damgası
Türkiye’nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı: Mehmet Sekmen
YEREL HABERLER Türkiye’nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı: ...
İl Emniyet Müdürü Tuncer’den Rektör Çomaklı’ya iade-i ziyaret
YEREL HABERLER İl Emniyet Müdürü Tuncer’den Rektör Çomaklı’ya iade-i ...
Şehirlerarası yolculukta yeni dönem başladı, masalsı yolculuğu tercih edenlere aşı kartı soruldu
YEREL HABERLER Şehirlerarası yolculukta yeni dönem başladı, masalsı ...
Dadaşlar milli arada tempoyu arttırdı
YEREL HABERLER Dadaşlar milli arada tempoyu arttırdı
Bölgede kaba yem yetiştiriciliğine DAP desteği
YEREL HABERLER Bölgede kaba yem yetiştiriciliğine DAP desteği
Atatürk Üniversitesi Antarktika’da bilim seferlerine katılacak
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Antarktika’da bilim seferlerine ...
Büyükşehir engelli çocuklar için buz pateni kursu açtı
YEREL HABERLER Büyükşehir engelli çocuklar için buz pateni kursu ...
Polis, yaya geçitlerinde yol vermeyen sürücülere ceza uyguladı
YEREL HABERLER Polis, yaya geçitlerinde yol vermeyen sürücülere ceza ...
KUDAKA’dan bölge turizmine yatırım desteği
YEREL HABERLER KUDAKA’dan bölge turizmine yatırım desteği
Ata binen, voleybol oynayan arıza ekipleri
YEREL HABERLER Ata binen, voleybol oynayan arıza ekipleri
İki otomobil koyun sürüne çarptı: 40 koyun telef oldu
YEREL HABERLER İki otomobil koyun sürüne çarptı: 40 koyun telef oldu
Erzurum'da iki otomobil koyun sürüsüne daldı: 40 koyun öldü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Erzurum'da iki otomobil koyun sürüsüne daldı: 40 ...
Erzurum'da iki otomobil koyun sürüne daldı: 40 koyun öldü
YEREL HABERLER Erzurum'da iki otomobil koyun sürüne daldı: 40 koyun ...
İki otomobil çarpıştı, biri ikiye bölündü: 5 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı, biri ikiye bölündü: 5 yaralı
İleri nükleer dedektör malzemesi geliştirilmesine yönelik proje 290 bin avro'luk destek aldı
YEREL HABERLER İleri nükleer dedektör malzemesi geliştirilmesine ...
Çat’a sosyal tesis müjdesi
YEREL HABERLER Çat’a sosyal tesis müjdesi
Erzurum’da feci kaza, araç ikiye bölündü:5 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum’da feci kaza, araç ikiye bölündü:5 yaralı
Hancı çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Hancı çiçeklerle karşılandı
Erzurum’da ders zili çaldı Bin 252 okulda 146 bin 589 öğrenci ve 11 bin 598 öğretmen için yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Erzurum’da ders zili çaldı Bin 252 okulda 146 bin 589 ...
Büyükşehir’den temizlik seferberliği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den temizlik seferberliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.