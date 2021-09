Petersburg ile dostluk ve işbirliği protokolü

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Murom’dan sonra St. Petersburg ile de ‘Kardeşlik, Dostluk ve İşbirliği Protokolü’ imzaladı. Şebin ve St.Petersburg Curling Federasyonu Başkanı Igor Minin, attıkları imza ile dev işbirliği yaptı.

Göreve geldiği günden biri yönetim kurulu ile birlikte yaptığı atılımla Curlinge altın çağını yaşatan Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, yine ülkemiz ve Erzurum curlingi adına önemli bir protokole imza attı.

Türkiye ile Rusya St. Petersburg Curling Federasyonları arasında imzalanan ‘Kardeşlik, Dostluk ve İşbirliği Protokolü’ ile iki ülkenin her alanda devam eden ilişkilerini Curling alanında da üst seviyeye çıktı.

Daha önce Rusya’nın Murom şehri ile ‘Kardeşlik, Dostluk ve İşbirliği Protokolü’ imzalayarak sporda dev bir hamle başlatan Şebin, St. Petersburg Curling Federasyonu ile de protokol imzalayarak, her iki ülkenin ortak kamp ve müsabakaları sayesinde curlingin daha da gelişmesine katkı sağladı.

Ülkemizde 11 yıllık bir geçmişe sahip olan Curlingi kısa sürede Avrupa standartlarına kavuşturarak Türk sporcuların Avrupa ve Dünya’nın curlingdeki sayılı ülkeleriyle kafa kafaya yarışmasını sağlayan Prof. Dr. Şebin ve yönetimi, Rusya ile yaptıkları protokollerle Curlingçilerin uluslararası arenada daha büyük tecrübeler elde etmesinde büyük rol oynadı.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şehin ile St.Petersburg Curling Federasyonu Başkanı Igor Minin, protokol imza töreninde bir hayli mutlu anlar yaşarken, ortak protokolden ötürü büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Her Şey Türk Curlingi İçin

Ülkemizde en başarılı spor federasyonu başkanlarından biri olan Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, bütün çalışmalarını Türk sporu ve Curling için yaptıklarının altını çizerek, Devletimizin kazandırdığı buz salonlarının uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapması ve olimpiyatlar için sporcu hazırlamak için bu tür protokollerin çok önemli olduğunu ifade etti.

Rusya’nın Murom Şehrinden sonra ülkenin en önemli kentlerinden biri olan St. Petersburg ile imzalanan protokolün Türkiye ve Rusya Curling Federasyonlarına hayırlı olması dileğinde bulundu. Şebin, İki ülke halkının her alanda olan kardeşlik ve akrabalık bağlarının uzun yıllardır devam ettiğini ve her alanda olduğu gibi spor alanında da bu kardeşliği bir üst seviyeye çıkartmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulandı.

İmzalar Samimi Bir Ortamda Atıldı

Müsabaka ve kamp için Rusya’da bulunan A Milli Kadın ve Erkek Curling Milli Takımlarının kampını ziyaret etmek ve çalışmaları yerinde görmek için Rusya’ya giden Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin ile Rusya St. Petersburg Curling Federasyonu Başkanı Igor Minin, tarafından imzalanan iş birliği protokolü oldukça samimi bir ortamda yapıldı.

St. Petersburg’ta gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza töreninin ardından her iki ülkenin Federasyon Başkanları ve diğer yetkililer birbirlerine hediye verdi. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Rus yetkililere curling maketi hediye etti. Curling maketi Rus heyeti tarafından oldukça beğenildi.

St. Petersburg Curlin Federasyonu Başkanı Igor Minin, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin ve arkadaşlarına jestleri için teşekkür etti. Şebin, “ İmzalanan protokolün her iki ülke curling camiasına hayırlı olmasını dileriz” dedi.

