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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BB Erzurumspor’dan Süper Lig hedefi için iddialı kadro

İHA

BB Erzurumspor’dan Süper Lig hedefi için iddialı kadro

Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeniden Süper Lig’e çıkmak için iddialı bir kadro kurdu. Yaz transfer döneminde mavibeyazlılar 6’sı yabancı, 14’ü Türk olmak üzere kadrosunu 20 oyuncuyla güçlendirirken, 17 oyuncuyla da yollarını ayırdı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda ederek TFF 1. Lig’e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeni sezonun sonunda tekrar Süper Lig’e yükselebilmek adına transferde hareketli günler yaşadı. Transferler sezon başı sportif direktörlük görevine getirilen Muzaffer Bilazer önderliğinde ve Teknik Direktör Erkan Sözeri’nin raporu doğrultusunda yapıldı.
BB Erzurumspor 'Hedef Süper Lig' parolasıyla yaz transfer döneminde kadrosuna 20 futbolcu kattı. Mavibeyazlı ekipte bu 20 futbolcunun 6’sı yabancı 14’ü yerli oldu.
Ağırlıklı olarak Süper Lig tecrübesi olan futbolcuları kadrosuna katan Dadaşların yaptığı 20 transferin yaş ortalaması ise 25.6 oldu. Erzurum ekibi, 4'er tane 31, 3’er tane 23 ve 32, 2’şer tane 25, 27 ve 30, 1’er tane de 24, 26, 29 ve 33 yaşında futbolcu aldı.
BB Erzurumspor’un yaz transferleri şöyle:

Mikhail Rosheuvel (31) AlDhafra SCC
Martin Hasek (25) Würzburger Kickers
Alican Özfesli (24) Başakşehir Kiralık
Eren Tozlu (30) Giresunspor
Aly Malle (23) Yeni Malatyaspor Kiralık
Mustafa Yumlu (33) Denizlispor
Mücahit Albayrak (30) Gaziantep FK
Batuhan Artarslan (27) Ümraniyespor
Orhan Ovacıklı (32) Bandırmaspor
Süleyman Koç (32) Adana Demirspor
Ahmet Canbaz (23) Trabzonspor
Aykut Demir (32) Boluspor
Mustafa Akbaş (31) Gençlerbirliği
Erkan Anapa (23) Giresunspor Kiralık
Emircan Altıntaş (26) Alanyaspor Kiralık
Herolind Shala (29) Stabaek Fotball
Estrela (25) Bank El Ahly
Gökhan Alsan (31) Samsunspor
Ufuk Budak (31) Bursaspor
Aaron Olanare (27) Changchun Yatai


BB Erzrumspor'dan ayrılan futbolcular ise şunlar:
Emrah Başsan (29) Serbest Kayserispor
Petrus Boumal (28) Serbest FK Nizhny Novgorod
Johanna Omolo (32) Serbest Kocaelispor
Elbasan Rashani (28) Serbest Clermont Foot 63
Gabriel Obertan (32) Serbest Charlotte Independence
Murat Uçar (29) Serbest Ankaragücü
Cenk Ahmet Alkılıç (33) Serbest Eyüpspor
Léo Schwechlen (32) Serbest Denizlispor
Sefa Akgün (21) Kiralık 24 Erzincanspor
Osman Çelik (29) Serbest Samsunspor
Hasan Hatipoğlu (31) Serbest Kocaelispor
Furkan Özkhan (20) Kiralık Elazığ Karakoçan FK
Batuhan Ünsal (24) Serbest Sarıyer
Adolphe Teikeu (31) Serbest
Mitchell Donald (32) Serbest
Zakarya Bergdich (32) Serbest
Kayacan Erdoğan (33) Serbest

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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