Vali Memiş, okul ziyaretlerini sürdürüyor

Erzurum’da 20212022 Eğitim Öğretim yılı 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte başladı.

Koronavirüs salgınına karşı önemli tedbirlerin alındığı okulları gezerek, incelemede bulunan Vali Okay Memiş, öğrencilere kurallara uymaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu ve Toplu Konut İlkOrtaokulu’nu ziyaret ederek, lavabolarına varıncaya kadar denetleyen Vali Memiş, öğrenci, öğretmen ve idarecilere pandemi konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Ziyaretlerinde öğrencilere aşının önemini anlatan Vali Memiş, “Dünya 100 yılda bir görülebilecek salgınla karşı karşıya... Devletimiz yaklaşık 2 yıldır bu salgına karşı dünyada örnek sayılabilecek bir mücadele veriyor. Bizlerde ilimizde ilk günden itibaren salgına karşı önlemler aldık. Bu çerçevede eğitim öğretimin başladığı pazartesi günü itibariyle okullarımızı ziyaret ederek aldığımız tedbirleri yerinde inceliyoruz. Gerek öğrencilerimiz gerekse de öğretmenlerimiz salgın konusunda son derece titizler. Kurallara büyük ölçüde uyuluyor. Sizlerden isteğimiz aşı sırası gelen öğrencilerimizin bir an önce aşılarını yaptırmaları ve evlerinde aşı olmayan büyüklerimiz varsa onları bu konuda teşvik etmeleridir” diye konuştu.

Vali Memiş’in okullara yaptığı ziyaretler, öğretmenlerle gerçekleştirilen toplantıların ardında sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.