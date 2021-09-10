Narman yöresel ürünlerine markalaşma desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında onaylanan “Narman Belediyesi BitkiselHayvansal Gıda Üretim ve Paketleme Tesisi” projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser ve Ajans personeli katıldı. Uygulanacak proje kapsamında hayvansal, bitkisel, yöresel gıdaların üretimi, paketlenmesi ve ambalajlanması sağlanarak katma değer oluşturulması amaçlanıyor. 15 kadının istihdam edileceği projenin bundan sonraki benzer projelere örnek olarak ilçe genelinde kadın istihdamının artırılması, tarımsal üretim yapan kadınların bir araya gelerek kooperatif kurmalarının teşvik edilmesi ve tarımsal iş kollarının geliştirilmesine de katkı sunması bekleniyor. Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu ile işbirliği yapılarak kurum nezdinde bulunan kesimhane ve besihane bünyesinde işlenen et ve et ürünlerinin satışı sayesinde cezaevinde bulunan mahkûmların iş gücüne katkı sağlaması ve sosyal bir yaşamda etkin rol alması da projenin amaçları arasında yer alıyor. Narman’ın turizm potansiyeli değerlendirilerek bölgeyi ziyaret eden turistlere yöresel ürünlerin tanıtımının yapılıp hem yerel ve kültürel bilincin artırılması hem de turizm için çekici unsurların sayısının arttırılması hedefleniyor.

İlçe’de üretilen hayvansal ve bitkisel gıdaların pazarlama sorununun aşılması amacıyla Narman markasının ön plana çıkarılarak ürün kalitesinin vurgulandığı tanıtım çalışmalarının yapılması planlanmakta olup ayrıca proje kapsamında sağlanacak destekler sayesinde ilçede arıcılığa yönelik markalaşma, tanıtım ve sertifikalı paketli ürün üretimine yönelik çalışmalar hız kazanacak.

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