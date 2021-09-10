İHA Bölge Müdürü Türkez’den Başsavcı Tuncel'e ziyaret

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İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hüseyin Tuncel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar kararnamesi ile Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Hüseyin Tuncel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Bölge Müdürü Ayhan Türkez, İhlas Haber Ajansı’nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başsavcı Tuncel ise dadaşlar diyarı Erzurum’a hizmet edecek olmanın gurur verici olduğunu söyledi.

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