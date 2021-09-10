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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni akademik yılın ilk senato toplantısı yüz yüze gerçekleştirildi

İHA

Yeni akademik yılın ilk senato toplantısı yüz yüze gerçekleştirildi

Covid19 pandemi tedbirleri sebebiyle yaklaşık 1 buçuk yıldır online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilen Atatürk Üniversitesi senato toplantısı, uzun bir aranın ardından ilk defa yüz yüze gerçekleştirildi.
Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen 20212022 akademik yılın ilk senato toplantısı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında düzenlendi.
Sosyal mesafeye uygun bir oturum düzeniyle gerçekleştirilen senato toplantısında yeni akademik yıla yönelik plan ve projeler konuşulurken, yüz yüze eğitimin başlayacak olması sebebiyle de alınacak tedbirler masaya yatırıldı.
Senato üyelerinin çeşitli konulardaki fikir ve önerilerini dinleyen Rektör Çomaklı, uzun bir aradan sonra yeniden yüz yüze eğitimin başlamasının mutluluk verici olduğunu belirterek bu dönemde hem öğrencilere hem de üniversite personeline önemli görevler düştüğünü söyledi.
Son yıllarda elde edilen akademik başarıların önümüzdeki süreçte de devam etmesi için akademisyenlerin teşvik edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Çomaklı, elde edilen her başarının Atatürk Üniversitesi ismini ve profilini daha yükseğe taşıdığını ifade etti.

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