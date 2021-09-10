Eğitmenlere ileri robotik pedagojik eğitimi verildi

Erzurum Palandöken Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilerden önce eğitmenlere eğitim verildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlığı Palandöken Gençlik Merkezi’nde Deneyap atöyle çalışmaları yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte yeniden başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bu önemli projesi için 12 Eylül tarihleri arasında Erzurum Palandöken Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitmen eğitimi gerçekleştirildi. Eğitmen Tayfun Bekar, tarafından Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Bilişim Yönetimleri Sistemi, Makine Mühendisliği gibi bölümlerden mezun olan 14 eğitmene ‘İleri Robotik’ eğitimi verildi. Eğitimde, eğitmenler, 235 eksenli robot kullanımı, Deneyap Kart kullanımı, Servo motor kullanımı, RGB kullanımı gibi başlıklarda eğitim aldı. Eğitim alan eğitmenlerimiz 150 deneyap öğrencisine 12 hafta devam edecek ileri robotik eğitimi verecekler. Öğrencilerimiz bu eğitimle birlikte pandemi döneminden sonra ilk yüzyüze eğitimlerine de başlamış olacaklar. Eğitimler pandemi tedbirleri alınarak kurallara uyularak 12 hafta boyunca hafta sonları sabah ve öğle seansları olmak üzere yüz yüze devam edecek.

Deneyap Erzurum İl Koordinatörü Bahtiyar Akan, Deneyap atölyelerinde eğitim verecek olan eğitmenler için ileri Robotik Pedegojik eğitim verildiğinin altını çizerek şunları ifade etti:

“Eğitmen Eğitimleri, müfredat ve ders içerikleriyle paralel olarak hazırlanan Pedagojik Alan Bilgisi ve Uygulamalı Teknik eğitimler olmak üzere 2 bölüm halinde verilmektedir. Eğitmen eğitimlerine katılarak başarıyla tamamlayan adaylar ,nihai eğitmen olmak üzere belirlenir ve ildeki ilgili Deneyap Atölyesine atanarak eğitim vermeye başlar.”

Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü ve Deneyap Yerel Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gözütok, Eğitim verecek olan eğitmenlere şimdiden başarı dileklerini ileterek, deneyap projesinin yeni döneminin kursiyerlere hayırlı olması dileğinde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın da öğrencileri deneyap atölyelerine davet ederek, katılacak olan kursiyerlere başarı dileklerin ilettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.