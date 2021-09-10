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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palandöken Belediyesi gücüne güç kattı

İHA

Palandöken Belediyesi, araç filosuna dahil ettiği 7 kamyon, 2 tanker, 1 kazı yükleyici ve 2 binek araçla gücüne güç kattı. 8 Milyon TL'yi bulan araçlar, düzenlenen törende, ilçenin ilk belediye başkanı olan Sıddık Polat tarafından yapılan dua ile hizmete alındı.

Palandöken Belediyesi gücüne güç kattı

Palandöken Belediyesi, araç filosuna dahil ettiği 7 kamyon, 2 tanker, 1 kazı yükleyici ve 2 binek araçla gücüne güç kattı. 8 Milyon TL’yi bulan araçlar, düzenlenen törende, ilçenin ilk belediye başkanı olan Sıddık Polat tarafından yapılan dua ile hizmete alındı.
Palandöken Belediyesi önünde düzenlenen törene, İçişleri Eski Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İlçenin ilk Belediye Başkanı olan Sıddık Polat, AK Parti Palandöken İlçe Başkan Yardımcısı Turhan Dinler, Milliyetçi Hareket Partisi Palandöken İlçe Başkanı Ünsal Kızılyar, Palandöken Belediyesi Meclis Üyeleri, AK Parti teşkilat mensupları, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilat mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.
Sunar: Palandöken yükselişini sürdürüyor
Törende bir konuşma yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Gönül Belediyeciliği çerçevesinde Palandöken’in marka ilçe olma vasfını güçlendirmekte önemli adımlar attıklarını belirterek, güçlendirilen araç filosuyla ilçeye çok daha hızlı ve kaliteli hizmet verebileceklerini söyledi. Başkan Sunar, “Toplam 8 Milyon TL’yi bulan araçlarımız, ilçemize hayırlı olsun. Palandöken Belediyesi olarak durmaksızın çalışıyoruz. Merkez mahallelerimizden kırsal mahallelerimize, ilçemizin dört bir yanında çalışma yürütüyoruz. Palandöken, yükselişini sürdürüyor. Yeni süreç yatırımlarımızla muazzam bir gelişim kaydediyor ilçemiz. Artık araçlarımız yetersiz gelmeye başlamıştı. Bugün araç filomuza dahil ettiğimiz bu araçlarla ilçemize kaliteli hizmeti çok daha hızlı bir şekilde taşıyacağız. Palandöken‘imize hayırlı olsun.” dedi.
Öz: Sunar, çok kuvvetli bir belediye başkanı olduğunu da bize gösteriyor
Başkan Sunar’ın konuşmasının ardından kürsüye geçen AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Belediyelerin hizmet aşkına vurgu yaptı. Öz, “Değerli Başkanımız Muhammet Sunar ilk belediye başkanı olduğunda bir kişi geldi bana. ‘43 yıldır ben Erzurum’dayım, evimin yolu yok. 43 yıldır çamurun içinden geçiyorum.’ dedi. Ben Muhammet Başkanımı aradım, birkaç gün içerisinde bu arkadaşın evini bırakın, Abdurrahmangazi mahallesinin bütün her tarafını yaptı. Şimdi şehrin diğer sorunlu bölgelerine el atıyor. Bu çalışmalar onun şehirdeki yeni sorunları çok hızlı çözmesine delalet ediyor. Böyle kuvvetli araçlar almış. Ekibi de çok güçlü. Hakikaten büyük bir heyecanla çalıyor. Muhammet Sunar sadece felsefeyle ve şiirle uğraşmıyor, böyle bir yönü de var kendisinin. Çok kuvvetli bir belediye başkanı olduğunu da bize gösteriyor. Çalışmalarında başarı diliyorum. Hakikaten Hızır gibi dara yetişiyorlar. Hangi sorunu taşısak 24 saatte çözüme kavuşturuyorlar. Teşekkür ediyor, araçların hayırlı olmasını diliyorum.” Şeklinde konuştu
Polat: Başkanımızı tebrik ediyoruz
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat da yaptığı konuşmada, “Palandöken’e önemli hizmetler taşıyan Palandöken İlçe Başkanımız Muhammet Sunar’a teşekkür ediyoruz. Alınan bu yeni araçlarla Palandöken, çok daha hızlı bir şekilde hizmet’e ulaşacak. İlçemizdeki tüm mahallelere hizmetler daha iyi bir şekilde ulaştırılacak” diye konuştu
Vali Memiş: Palandöken Erzurum’un parlayan yıldızı
Erzurum Valisi Okay Memiş ise, bir ay önce Palandöken’de yapılan hizmetlere dönük gerçekleştirdiği geziyi anımsatarak, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’dan övgüyle bahsetti. Vali Memiş, “Geçtiğimiz ay sayın Başkanla Palandöken ilçemizi gezdik. Açıkçası yapılan hizmet karşısında çok şaşırdım. O kadar güzel hizmetler yapmış, ki bizzat şahitlik ettim ve ben bundan çok keyif aldım. Dedim ki sen müthiş işler yapmışsın. Tırnak içerisinde ‘kripto başarılı belediye başkanı’ dedim. Hakikaten kutluyorum Muhammet beyi ve bütün ekibini. Uzmanlık alanım yerel yönetimler olduğu için şunu söyleyebilirim; Palandöken Erzurum’un parlayan yıldızı. Bu araçlar ise daha güzel hizmetlere vesile olacak.” İfadelerine yer verdi.
Altınok: Muhammeterimizle Mahmutlarımızla mehmetlerimizle Erzurum’da tarih yazıyoruz
İçişleri Eski Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, “AK Parti’nin anlatılabilecek çok hikayesi var. Ama Ak Parti’nin anlatılabilecek en büyük hikayesi belediyecilik hizmetleridir. Erzurumluların her zaman Ak Parti’nin arkasında durmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi belediye hizmetleridir. Türkiye ve Erzurum AK Parti ile beraber belediyeciliği tanıdı, yerel hizmeti tanıdı. Sadece merkezde değil, dağlarımızda tepelerimizdeki köylerimiz, mezralarımız sıcak asfaltla, suyla, parkla, bahçeyle, köy içi parke döşemesiyle tanıştı. Allah’a hamt ediyoruz. Adları da güzel kendileri gibi. Muhammetlerimizle, Mahmutlarımızla, Mehmetlerimizle gerçekten Erzurum’da bir tarih yazıyoruz. Eksiklerimiz var mıdır, vardır. Ama bu eksikliklerimizi de yine AK Parti ve AK Partili belediyelerle tamamlanacak. 2023’te AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi kale gibi duracağız. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. Milletin değerleriyle alay eden başörtülübaşı açık kadınlarımızla alay eden, onları rencide eden belediye başkanlarıyla mücadele edeceğiz. Çalıştırdığı kardeşlerimizin namusuna tasallutta bulunanlarla biz mücadele edeceğiz. AK Parti’nin, Cumhur ittifakının siyaset anlayışı belediyecilik anlayışı, izzet, iffet, namus, şeref üzeredir. Sizlere hizmet etmeyi bir ibadet aşkı olarak görüyoruz. Özelde Muhammet Sunar kardeşimi, genelde de bütün Ak Partili Belediye Başkan kardeşlerimi, Mehmet sekmen başkanımızdan merkez ve taşrada görev yapan Başkanlarımızı, Belediye Meclis Üyelerimizi, muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Allah daha nice güzel hizmetler vermeyi nasip etisin diyorum.” dedi
Polat: Halefim, aynı zamanda öğrencim de olan Muhammet Sunar’la iftihar ediyorum
1994 yılında seçilen ve Palandöken İlçesine Yenişehir Belediye Başkanı olarak hizmet taşıyan Sıddık Polat, araçların hizmete alım töreninin duasını yaptı. İlçenin ilk Belediye Başkanı olan Polat, öğrencisi de olan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ı ilçeye taşıdığı hizmetlerden dolayı tebrik etti. Polat, “İlçenin ilk belediye başkanı olarak halefim, aynı zamanda da öğrencim olan ve Palandöken Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. kendisiyle iftihar ediyorum.” diye konuştu.
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve protokol tarafından kurdele kesimiyle araçlar hizmete alınarak tören tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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