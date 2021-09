Erzurum Valisi Okay Memiş, vatandaşlara aşılama konusunda çağrıda bulunarak, “Vatandaşlarımız hayatlarıyla kumar oynamasınlar” dedi.

Erzurum’da 150 bine yakın öğrenci bulunduğunu belirten Vali Memiş, “Yine yaklaşık olarak 11 bine yakında bu okullarda görev yapan öğretmenlerimiz bulunuyor. Yaklaşık 2 yıla yakın bir zamandır okullarımız kapalıydı. Okulların açılmasını bizlerde çok arzu ediyorduk. Halen pandeminin devam etmesi ile okulların açılması ve aşılanma konularında vatandaşların aşılanmaya yoğun ilgi göstermesi durumunda bir hafta içerisinde halen sarı kategoriğe bulunan ilimizin mavi kategoriye geçmesini arzu ediyoruz. Bunun için de çift doz aşılanma oranını artırmamız lazım” dedi.

Aşılanma konusunun çok sıkı tutulması gerektiğin idile getiren Vali Memiş, “Bildiğimiz kadarıyla ilimizde görev yapan öğretmenlerin tamamının aşı olduğunu biliyoruz. Aşı yapmayan öğretmen arkadaşlarımızdan da PCR testi vermesi gerek. Valilik olarak şehirde görev yapan kamu kurum müdürleri ile haberli veya habersiz okullara ziyaretler yapıyoruz. Eksikleri yerinde tespit ediyoruz, yine okullarda tuvaletlerde sabun var mı, hijyen malzemeleri var mı, bunlar çok önemli, maske temini yapılmış mı, bunların hepsinin yerinde olduğunu gözlemliyoruz” diye konuştu.

Vali Memiş, sosyal medya üzerinden okulların servis araçları ilgili eleştiriler bulunduğu ile ilgili sorulan bir soruya, “Bu konular çok hassas bizler hem okul servis araçlarını dinliyoruz, öncelikli olarak okullara giden öğrencilerimizi okullarına sağlıklı ve güvenli bir şekilde okuldan alıp evlerine, evlerinden alıp okullarına götürmektir. Büyük bir sorun yaşamadığımızı değerlendiriyorum. Bizlere eleştiride bulunanlar onlara da saygı duyuyoruz. Çocuklar şehrin enerjisidir. Okullar kapalı durumdayken çok mutlu değildik. Maske takma konusunda her kesin maske takma konusuna verdiği önemi ben gördüm” dedi.

Vali Memiş, bazı okulların tadilatlarının yetişmemesi ve başka okullara geçici olarak kaydırılması konusunda ise “Okulların güçlendirilmesi gereken 45 okulumuz bulunuyor. Bu okulların inşaat süreleri yaklaşık olarak 20 gün içerisinde sonlanacak. 20 günlük bir süre için bizler iki öğretim yapıyoruz. Bu süre de kalıca değildir. Okulların tadilatlarının yapımı için açık ihale usulü ile yapıyoruz. Pazarlık usulü ile yapmıyoruz. İhalede rekabet ilkesi çok önemlidir. Bu şekilde bir ihale yapılsaydı belki de bunu bile bu konuyu haklı olarak eleştiri yapacaklardı. Tüm okullarda değil 3 haftalık geçici bir tadilat ile ikili eğitim sürecek, bu süre bitiminde ise her okul öğrencisi kendi okuluna görecektir. Beni eleştirebilirler ben yöneticiyim, iki yıldır pandemi nedeniyle kapalı olan okullarda eğitim görenlerin morale ihtiyaçları vardır. Bizi eleştirsinler ama eğitim camiasını eleştirmesinler, onların morale ihtiyaçları vardır. Bu eğitim camiası Türkiye genelinde LGS sınavında derece yapan bir camia, bu camia Erzurum’u 63. sıradan zirvelere taşıyan bir camiadır” diye konuştu.

Erzurum’da DELTA veya DELTA PLAS varyantının devam ettiğini söyleyen Vali Memiş daha sonra şunları kaydetti:

“Günlük vakalarda bir plato içerisindeyiz, çok yükselmiyor ama çok da düşmüyor, Erzurum Şehir Hastanesinde yoğum bakım ünitelerinde yatan hastaların neredeyse tamamı aşısız veya aşılarını eksik yaptıranlardan oluşuyor. Aşılama bilindiği gibi 12 yaşında ki çocuklara da açıldı. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Bizler devlet olarak şunu istemiyoruz, yeniden yasaklar gelsin, yeniden kapanmalar olsun, böyle bir şeyi istemiyoruz. Bu şartların oluşmaması için de vatandaşlarımızın bir an önce aşı olmaları gerekiyor. Bu dönem şu yaşanıyor, aşısızların pandemisi oluyor, ki bu durum Erzurum için de geçerli, yoğun bakımlarda bir yoğunluk var, DELTA varyantı çok ağır seyrediyor, DELTA varyantlı bir hastanın durumu bakıyorsunuz aniden kötüleşiyor, bu iş şakaya gelmiyor, ben Kovit19 geçirdim ki bunu yaşayan olarak bir ben bilirim, lütfen insanlar kendi hayatları ile kumar oynamasınlar, bu virüse dünyada yaşayan her kes bir şekilde maruz kalacak, bu durum ya doğrudan olacak, ya da aşı ile, ben şunu kendi kendime söyledim keşke ben çift doz aşı olsaydım da bu virüse yakalansaydım, ben tek doz aşı olmuştum ki çift doz aşı olmama yakın virüse yakalandım. Bu durumu ben yaşayan olarak çok zor atlattım. Vatandaşlar yersiz ve asılsız açıklamalara itibar etmesinler, henüz aşılanmadan farklı bir seçeneğimiz bulunmuyor.”

Vali Memiş, Erzurum’da aşılanma oranı ile ilgili bir hafta veya on gün içerisinde yüzde 75’lere ulaşılacağını ifade ederek, “Bu orana ulaşıldığında ise sarı kategoriden mavi kategoriye geçilecek. Her evi kapı kayıp dolaşıyoruz ve vatandaşlarımızın aşılanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

