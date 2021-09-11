Savunma sanayisine yönelik hazırlanan bir proje daha Tübitak’tan destek aldı

Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında üniversitesanayi iş birliği projelerine ara vermeden devam ediyor.

Atatürk Üniversitesinin gelecek vizyonunu yeniden şekillendirmek üzere hayata geçirilen ve kısa zamanda oldukça başarılı sonuçların elde edilmesine öncülük eden Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin çalışma alanları arasında yer alan üniversitesanayi iş birliği çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) protokolü ile temeli atılan ve savunma sanayii firmalarıyla olan iş birliklerinin Atatürk Üniversitesi vizyonu ile ileri seviyelere ulaştığı bu günlerde, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Sadeler’in hazırladığı ve yürütücülüğünü yapacağı proje TÜBİTAK 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Proje Gizlilik Esasına Göre Yürütülüyor

Savunma sanayiinin önde gelen firmalarından biriyle yapılacak olan TÜBİTAK 1505 Projesinin sonuçlarının hayata geçirilmesi ile ülkemizin ihracat kalemlerinde ilk sıralarda yer alan Savunma Sanayii ürünlerine katma değer katacağını ve bununla birlikte ülkemizin kilogram başına ihracat birim fiyatında artışın sağlanacağını aktaran Sadeler: “Ülkemizin son yıllarda atılım gerçekleştirdiği savunma sektörüne önemli bir değer katacağını düşündüğümüz projemizin detaylarını şimdilik paylaşamıyoruz. Hem proje paydaşımız ile olan iş birliğimiz hem de proje içeriğimiz gizlilik esasına göre yürütülüyor. Atatürk Üniversitesi devletine hizmet etmeye her zaman olduğu gibi bu proje vesilesiyle de devam ediyor. Üniversite yönetimimiz başta olmak üzere projemize destek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: “Ülke Vizyonuna Uygun Çalışmalar Gerçekleştiriyoruz”

Sektörde yaşanan sorunların bilimsel katkı ile çözümlenmesini noktasında Atatürk Üniversitesinin tüm mensuplarının yenilikçi çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu kapsamda özellik ülkemizin başlatmış olduğu Yerli ve Milli Teknoloji hamlesine yönelik birçok projenin uygulamaya koyulduğunu bildirdi. Özellikle imzalanan Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) protokolü ile Savunma Sanayii Başkanlığı ve savunma sanayii firmalarının sorun ve ihtiyaçlarına bu tarihten itibaren Atatürk Üniversitesi alt yapısı ile çözümler ürettiklerini ve çözüm önerileri geliştirdiklerini aktaran Rektör Çomaklı, ülkemizin savunmasına yönelik önemli bir kazanım sağlayacak bu projede emeği geçenleri kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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