Yaman Rüzgar, yüzmede rekor üstüne rekor kırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaman Rüzgar, yüzmede rekor üstüne rekor kırdı

DHA

Yaman Rüzgar, yüzmede rekor üstüne rekor kırdı


Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da prematüre dünyaya gelen ve 3 yaşındayken uçak yolculuğunda görme engeli hostes tarafından tespit edilen Yaman Rüzgar Kızılet (12), 3 yıl önce başladığı yüzmede yaş grubunda 50 metre kelebek, 50 metre serbest, 50 metre sırtüstü, 100 metre sırtüstü, 50 metre kurbağalama ve 100 metre kurbağalamada rekor kırdı. Yaman Rüzgar, "Hedefim, milli takıma seçilmek ve Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek" dedi.
Erzurum'da sağlık çalışanı Nergiz-Halit Kızılet çiftinin tek çocukları olan Yaman Rüzgar, 890 gram olarak prematüre dünyaya geldi. Yaklaşık 2 ay hastanede tedavi gören Yaman Rüzgar'ın görme engeli, 3 yaşındayken, bir uçak yolculuğu sırasında, görevli hostes tarafından fark edildi. Hostesin uyarısı üzerine ailesi Yaman Rüzgar'ı götürdükleri hastanede, yüzde 80 görme engelli olduğunu öğrendi. Gözündeki rahatsızlık giderek ilerleyen Yaman Rüzgar'ın hareketli bir çocuk olduğunu gözlemleyen doktorlar, ailesine spora başlatmalarını önerdi. Kızılet çifti, çocuklarını 9 yaşındayken yüzmeye başlattı. Antrenör Mehmet Karyağdı, başarısını görünce Yaman Rüzgar'ı, önce performans, daha sonra da yarış gruplarına dahil etti. Erzurum'daki yarışlarda birinci olan Yaman Rüzgar, 25 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası'na katıldı. Havuzda başarılara imza atan Yaman Rüzgar, 50 metre kelebekte 45,33, 50 metre serbest de 39,64, 50 metre sırtüstü 42,93, 100 metre sırtüstü 1,37, 50 metre kurbağalama 51,82, 100 metre kurbağalama 1,51 saniyelik dereceleriyle Türkiye rekorları kırdı.
OLİMPİYATLARI HEDEFLİYOR
Palandöken ilçesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün olimpik yüzme havuzunda çalışmalarını sürdüren Yaman Rüzgar Kızılet, hedefinin olimpiyatlar olduğunu söyledi. Ailesinin teşvikiyle yüzmeye başladığını söyleyen Yaman Rüzgar, "Hocalarımın yardımıyla madalyaları kazandım. Hedefim milli takım, sonra olimpiyatlarda Türkiye'yi temsim etmek" diye konuştu.
Oğlunun prematüre olarak dünyaya geldiğini anlatan Halit Kızılet, "Bir uçak seyahatinde hostes Yaman'ın dokunarak yürüdüğünü, bazı yerleri yoklayarak eliyle araştırdığını ifade edip göz doktoruna götürmemizi tavsiye etti. Biz de hemen doktora götürdük. Yaman henüz 2,5-3 yaşındayken yüksek dereceli gözlük kullanmaya başladı. Gözündeki rahatsızlık her geçen gün ilerledi. Doktorlar, çok hareketli bir çocuk olan Yaman'ın spor yapması konusunda bizi uyardı. Biz oğlumuz için yüzmenin iyi olacağını düşündük. 3 yıl önce yüzme yaz kurslarına başladı. Yaman yüzmeyi sevdi, sağolsun hocaları da onu beğendi. Birkaç ay önce de buraya paralimpik hocalar geldi. Onlarla görüştüğümüzde 'Yaman'ı neden değerlendirmiyorsunuz?' diye sordular. Biz o güne kadar paralimpikte yüzebileceğini bilmiyorduk. Biz sadece gözlük kullanan bir çocuk olarak görüyorduk Yaman'ı. Şimdi Allah'a çok şükür paralimpikte hem 6 dalda rekor kırdı hem de altın madalya aldı. Tabi ki bir baba olarak herkesin duymak istediği gururu yaşadım" diye konuştu.
Yaman Rüzgar'ı bir süre kursta yüzdürdükten sonra yeteneğini keşfettiklerini belirten antrenörü Mehmet Karyağdı ise şunları söyledi:
"Çocuğun yetenekli olduğunu keşfettik. Performans grubuna aldık. Sporcularımız arasında yaptığımız yarışlarda baktık ki oldukça yetenekli, dereceler almaya başladı. Çocuğun görmesinde bir problem olduğunu tespit ettim. Dereceli gözlüğü olmadığı zaman yüzemiyordu. Ailesiyle bunu konuştuk, onlar da bize çocuklarının doğuştan görme problemi olduğunu söyledi. Kısmet oldu, İstanbul'daki Türkiye Şampiyonası'na yetiştirdik. Gittik, haksız da çıkmadık. 6 dalda yarıştı. 6 yarışta da hem altın madalya aldı, hem de Türkiye rekoru kırdı."DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2021-09-12 10:30:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu da cağ dondurma Cağ kebabından sonra cağ dondurma Erzurumlulardan tam not aldı
YEREL HABERLER Bu da cağ dondurma Cağ kebabından sonra cağ dondurma ...
Savunma sanayisine yönelik hazırlanan bir proje daha Tübitak’tan destek aldı
YEREL HABERLER Savunma sanayisine yönelik hazırlanan bir proje daha ...
Vatandaşlarımız hayatlarıyla kumar oynamasınlar Vali Okay Memiş: “Çift doz aşılama oranını artırmamız gerekiyor” “Çocuklar şehrin enerjisidir. Okullar kapalı durumdayken çok mutlu değildik” “Erzurum Şehir Hastanesinde yoğum bakım ünitelerinde yatan hastaların neredeyse tamamı aşısız veya aşılarını eksik yaptıranlardan oluşuyor” “Yoğun bakımlarda bir yoğunluk var, DELTA varyantı çok ağır seyrediyor” “Her evi kapı kayıp dolaşıyoruz ve vatandaşlarımızın aşılanmasını istiyoruz”
YEREL HABERLER Vatandaşlarımız hayatlarıyla kumar oynamasınlar Vali ...
Naim Karataş: “Darbeler tarihe gömüldü”
YEREL HABERLER Naim Karataş: “Darbeler tarihe gömüldü”
Lastiği patlayan hafif ticari araç, parkın merdivenlerine çıkıp, ağaca çarptı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan hafif ticari araç, parkın ...
Palandöken Barajı'nın suları çekildi; mezarlar gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Palandöken Barajı'nın suları çekildi; mezarlar gün ...
Kaza tutanağı tutmak isteyen taraflar anlaşamayınca yumruklar konuştu
YEREL HABERLER Kaza tutanağı tutmak isteyen taraflar anlaşamayınca ...
Palandöken Belediyesi gücüne güç kattı
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi gücüne güç kattı
Herkes plaket alırken o valinin çizmelerini gözüne kestirdi 2 bin rakımda sebze yetiştiren çiftçiler ürünlerini sergileyip ödüllerine kavuştu 30 seradan 1.5 milyon liralık gelir
YEREL HABERLER Herkes plaket alırken o valinin çizmelerini gözüne ...
Eğitmenlere ileri robotik pedagojik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Eğitmenlere ileri robotik pedagojik eğitimi verildi
Yeni akademik yılın ilk senato toplantısı yüz yüze gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Yeni akademik yılın ilk senato toplantısı yüz yüze ...
İHA Bölge Müdürü Türkez’den Başsavcı Tuncel'e ziyaret
YEREL HABERLER İHA Bölge Müdürü Türkez’den Başsavcı Tuncel'e ziyaret
Ekonomik kayıplara neden olan hastalığı önlemek için aşı geliştirecek
YEREL HABERLER Ekonomik kayıplara neden olan hastalığı önlemek için ...
Narman yöresel ürünlerine markalaşma desteği
YEREL HABERLER Narman yöresel ürünlerine markalaşma desteği
Vali Memiş, okul ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Vali Memiş, okul ziyaretlerini sürdürüyor
Afet konutları inşaatında sona gelindi Erzurum Valisi Okay Memiş yapımı devam eden konutları inceledi “Depremde ağır hasar olarak 350 konutun bu yıl teslimatını yapacağız”
YEREL HABERLER Afet konutları inşaatında sona gelindi Erzurum Valisi ...
Emniyet Müdürü Tuncer İHA Bölge Müdürü Türkez’i kabul etti
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Tuncer İHA Bölge Müdürü Türkez’i kabul ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.