Mustafa Yumlu sezona iyi başladı

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un deneyimli savunma oyuncusu Mustafa Yumlu savunmada yaptığı başarılı hamleler haricinde son 2 haftada takımı adına 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un yaz transfer döneminde Denizlispor’dan transfer ettiği 33 yaşındaki deneyimli stoper Mustafa Yumlu takıma erken alıştı. Transferi gerçekleştikten sonra takımın kaptanlığını üstlenen Yumlu, savunmada yaptığı başarılı hamleler haricinde duran toplarda ileri çıkarak takımı adına skora da etki etti.

BB Erzurumspor’un geçtiğimiz hafta sahasında Bandırmaspor’u mağlup ettiği maçta Mustafa Akbaş’ın attığı golün pasını veren Yumlu, dün oynanan Manisa FK maçında da takımının tek golünü atarak galibiyette büyük pay sahibi oldu.

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