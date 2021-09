Palandöken’de hizmet seferberliği Palandöken’de durmak yok yola devam kararlılığı Başkan Sunar 2021 hizmetlerini paylaştı

Palandöken, Alt ve üst yapısı, sosyal tesisleri, yerel hizmetleriyle, Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve buluşturan Sosyal Belediyeciliğiyle, Yeşil dönüşüm ve çevre yaklaşımıyla yükselişini sürdürüyor.

Palandöken’de yeşil dönüşüm devam ediyor. İlçede mahalle aralarında bulunan boş alanları yeşil alana dönüştüren Palandöken Belediyesi, hafta sonu düzenlenen törenle 3 yeni yeşil alanı daha Palandökenlilerin hizmetine sundu. Park Tarabya, Saklı Bahçe ve yıllardır atıl durumda olan Yimpaş alanı, Palandöken Belediyesinin dokunuşuyla ilçeye daha estetik bir görünüm kazandırdı.

Açılışlara geniş düzeyli katılım

Park Tarabya ve Saklı Bahçede gerçekleşen açılış törenlerine, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken İlçe Kaymakamı Önder Coşğun, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, AK Parti Teşkilat mensupları, Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtarlar katılım sağladı. Açılış törenlerine halkın ilgisi ise yoğun oldu.

Başkan Sunar’ın konuşması

Törende bir açılış konuşması yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, gerçekleştirdikleri her hizmet, hayata geçirdikleri her yatırım ve projede Palandökenlilerin hülyası ve rüyasına hizmet anlayışının hakim olduğunu söyledi. Başkan Sunar, “Aylardır emek verdiğimiz, ilmek ilmek dokuduğumuz Park Tarabya, Saklı Bahçe ve Yimpaş alanı olarak bilinen Yenişehir’i Yıldızkent’e bağlayan noktaya kazandırdığımız yeşil alanı, sizlerle beraber açılışını yapmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, çocuk oyun alanlarıyla, kamelyalarıyla gerçekten güzel alanlar oldu. Hakikatten burada arkadaşlarımız ve bizlerin ciddi bir emeği var. Palandökenlilere bu alanları kazandırmış olmak, bizi iftihar vesilesiyle müftehir kılıyor.” dedi

Palandöken’de yollar ve kaldırımlar yenileniyor

“Göreve geldiğimiz günden itibaren Palandöken için belirlediğimiz önceliklerimiz doğrultusunda, artan bir ivme ile hizmet etme gayreti içerisindeyiz.” İfadeleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Sunar, yıl içerisinde ilçede tamamladıkları ve devam eden çalışmaları aktardı. Başkan Sunar, “Çalışmalarımıza bu yıl da hızlı bir Şekilde yaz başı ile beraber start vermiş olduk. Beş merkez mahallemiz; Müftü Solakzade, Abdurrahmangazi, Yunus Emre, Hüseyin Avni Ulaş ve Adnan Menderes mahallelerimizde hızlı bir şekilde Asfalt, kaldırım ve yeşil alan çalışmalarımıza başladık. Köşk, AVM civarı, Küme Evler, Kazım Yurdalan ve Yıldız Kentin muhtelif kesimlerinde ciddi bir biçimde asfalt ve kaldırım çalışmaları yürütüyoruz.” diye konuştu

Her mahalleye taziye evi

Konuşmasında, merkez ve kırsal mahallelerde devam eden taziye evi inşaatlarına da değinen Başkan Sunar, “Merkez ve kırsal mahallelerimizde ihtiyaç bulunan alanlarda taziye evleri yapımımız devam ediyor. Beş alanda taziye evi yapıyoruz. Osman Efendi Cami, Ebu İshak Cami, Hazreti Osman Cami bahçelerinde taziye evimiz var. Merkez ve kırsal mahallelerimizde ihtiyaç görülen noktalarda yapımı devam eden taziye evlerimiz var.” Kaydını düştü.

“Başkanlık konutunu milletin konağına dönüştürüyoruz”

Başkanlık konutu olarak kullanılan konutu, Milletin konağına dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Sunar, “Başkanlık konutu olarak kullanılan alanı Palandökenlilerin nitelikli bir şekilde hizmet almalarını sağlamak amacıyla millet konağına dönüştürüyoruz. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl hizmete açmayı planlıyoruz.” dedi

Kentsel dönüşüm

Palandöken’de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına da dikkat toplayan Başkan Sunar, “Kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında, kentsel dönüşüme alt yapı sağlayacak ölçekte imar planlarımızı, imar müdürlüğümüz ciddi bir emekle hazırlıyor. Palandökenimizin ticaret merkezi, bir taraftan da Palandöken için en önemli sosyalleşme lokasyonlarından biri olan 1. ve 2. Marketlerde kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. Orada rezerv alanının hafriyat alım çalışması inşallah bu ay içerisinde tamamlanacak ve inşaata başlanacak.” bilgisini paylaştı.

Kent ormanı vadi palandöken nefes projesi ve kızak pisti

Kent Ormanında devam eden Vadi Palandöken Nefes Projesi 1. Etap çalışmalarında sona geldiklerini aktaran Başkan Sunar, Erzurum’un turizmde sesi olan Palandöken’in, yeni süreç yatırımlarla ilin nefesi de olacağını ifade etti. Başkan Sunar, “İçinden suların geçtiği bir alanda turizm ve mesire alanı olacak. Ciddi bir çalışmamız var. İnşallah yüz kamelyadan oluşan birinci etabını bu sene hizmete sokmuş olacağız. Yine aynı alanda geleneksel kızak hizmetine geleneksel kızak hobimizin tatminine dönük olarak bir kızak pisti çalışmamız var. İnşallah kışın bu kızak pistimizde Palandökenlilerin ve Erzurumluların hizmetinde olacak.” aktarımında bulundu.

Projeler

Palandöken Belediyesi’nin gelir elde edebilecek projelere imza attığını dile getiren Başkan Sunar, “Belediyelerin gelirleri merkezi bütçeden geliyor. Bir taraftan da belediyelerin kendilerinin de gelir üretmesi lazım. Bu anlamda Palandöken Belediyesi önemli projelerle boy gösteriyor. Biogaz Santrali ve Güneş Enerjisi Santrali projelerimiz var. Biyogaz santralimiz ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah seneye tesisimiz Palandökenlilerin hizmetinde olacak. Belediyemize gelir sağlayacak. Güneş enerjisi santralimizi inşallah bu sene devreye almış olacağız. Orası belediyemize gelir getirtmeye başlayacak. Maksut efendide biliyorsunuz. Şehir hayatı ile kırsal hayatın iç içe geçtiği bir yaşam var. Bir şekilde insanların orada ki faaliyetlerine de zeval vermeden dönüştürmek gerekiyor. Bu baptan olmak üzere biz orada hayvansal üretimi ıslah etmek amacıyla köy evleri projesi oluşturmuştuk. Bu köy evleri projesi kapsamında bir mandıra projemiz var. İnşallah üreten kadınlar projemiz Sayın Valimizin de desteği ile İl Sosyal Hizmetleri Müdürlüğümüzle beraber üreten kadınlar projemizi hazırladık. Orada da mandıramız inşallah bu yıl içerisinde faaliyete geçecek. Binamız bitmek üzere. Orası bittiğinde yirmiyi aşkın vatandaşımıza özellikle kadın vatandaşımıza istihdam sağlamış olacağız.” İfadelerine yer verdi.

Palandöken imkanlarını genişletiyor

Başkan Sunar, Palandöken Belediyesi olarak ilçenin dört bir yanına hizmet taşırken, imkanları da genişletme anlamında önemli adımlar attıklarını ifade etti. Sunar, “Araç filomuzu genişletmek, makine parkımıza katkı yapmak üzere 12 adet aracımızı hizmete soktuk. Bu da Palandöken için ciddi manada hizmetlerimizde bir ferahlama sağlayacak. Palandöken yetmiş beş bin hektardan oluşan 173 bini aşan nüfusu olan bir ilçe. Sürekli büyüyor. Ulaşıma kazandıracağımız yeni yollar, dolayısıyla asfalt ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımıza cevap vermek üzere asfalt plenti ihalemizi tamamladık. İnşallah asfalt plentimiz bu sene, deneme üretimine başlayacak. Seneye de palandöken sağdan soldan dışardan ihale yoluyla asfalt temin etmeden, kendi asfaltını dökebilir hale gelecek. Bu hem üretim kapasitemizi arttıracak, hem de hizmetimizin niteliğini daha da iyi bir hale getirecek.” Kaydını düştü

Sosyal belediyecilik

Konuşmasının son bölümünde sosyal belediyecilik faaliyetlerine değinen Başkan Sunar, “Paltim bu sene de Palandökenlilerin hizmetinde oldu. Sosyal belediyecilik anlayışı ile gönül belediyeciliği şiarı ile Palandökenlilerin dezavantajlı grupların ve ihtiyaç sahiplerinin emrine amadeyiz. Kültür merkezlerimiz var. Özelikle gençlerimizi davet ediyoruz. Efkan Ala ve Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezimizde 50 ye alışkın alanda kursumuz var. Genç kardeşlerimiz buralarda hem hobilerini tatmin edebilecekler, hem de meslek edinebilecekler. Gençlerimizi kadınlarımızı palandökende ilgi duyan herkesi kültür merkezlerimize davet ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Palandöken’de yürütülen faaliyetlerin arkasında müthiş bir işbirliğinin olduğunu söyleyen Başkan Sunar, “Bütün çalışmalarımızı, Palandökenlilerin desteği, Ak Parti ve MHP teşkilatlılarının desteği ile belediyemizde tüm siyasi partilerden olan belediye meclis üyelerimizin desteği ile yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın arkasında müthiş bir iş birliği var. Üç merkez ilçe belediye başkanı olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, İl Başkanımızın ve Sayın Valimizin riyasetinde yerelin bütün imkanlarını kullanıyoruz. Kendilerine müteşekkiriz. Sağ olsun var olsunlar. Keza proje ve taleplerimizin gerçekleşmesi, destek bulması için değerli Milletvekillerimizin çok büyük katkıları var. Onların katkıları ile ben görüyorum bir çok ilden çok daha avantajlıyız. Ankara da taleplerimiz ve projelerimiz büyük kabul görüyor. Sayın Zehra Taşkesenlioğlu Milletvekilimiz şahsında tüm milletvekillerimize buradan şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Aylardır hemen hemen her toplantıda, her programda altını çiziyorum. Bu faaliyetleri mümkün mertebe kendi kaynaklarımız kendi imkânlarımızla yapıyoruz. Nitekim bu alanda da böyle oldu. Bu alanda bütün işleri Palandöken Belediyesi'nin Park ve bahçeler müdürlüğü yaptı. mümkün mertebe işlerimizi, kaynaklarımızı optimal kullanabilmek, olumlu kullanabilmek açısından, Palandöken Belediyesinin imkanları ile harekete geçiriyoruz. Nitekim bu yazın öyle zaman oldu ki, saha da 350 Palandöken yelekli çalışanımız faaliyet icra etti. Bu alanda da bu parkta da böyle oldu. Palandöken belediyemizin kendi çalışanları emek gösterdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Faaliyetlerimize destek olan, muhtarlarımıza, Cumhur İttifakımızın kıymetli mensuplarına, mahalle teşkilatlarımıza, basınımızın güzide mensuplarına ve Kıymetli Palandökenlilere şükranlarımı sunuyorum.” İfadeleriyle konuşmasını tamamladı.

