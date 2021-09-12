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Protokolden Palandöken Belediyesi’ne tam not Palandöken huzur dolu yaşam alanlarıyla öne çıkıyor

İHA

Protokolden Palandöken Belediyesi’ne tam not Palandöken huzur dolu yaşam alanlarıyla öne çıkıyor

Palandöken Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yeşil alanların hizmete açılış törenine katılan protokol üyeleri, belediyenin ilçede yürüttüğü faaliyetlere tam not verdi. Başkan Muhammet Sunar’ın Palandöken’i huzur dolu yaşam alanlarıyla buluşturduğunu ifade eden protokol üyeleri, Palandöken’in Erzurum’un en gözde ilçelerinden olduğunu söylediler.
Taşkesenlioğlu Ban: “AK Parti’nin olduğu yerde şehirleşme var”
Park Tarabya, Saklı Bahçe ve Yimpaş alanının hizmete açılış programında konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında Palandöken özelinde güzel bir örneği hep beraber yaşadıklarını belirterek, “Ak parti olarak 20 yıl önce iş başına geldiğimizde iki temel argümanımız vardı. İki temel düsturumuz vardı. Dedik ki biz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını gerçekleştireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ihyasını gerçekleştireceğiz. Bugün işte aslında büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında, Palandöken özelinde güzel bir örneği hep beraber yaşıyoruz. Biz şehirler inşa ettik. Biz köprüler inşa ettik. Biz tüneller inşa ettik. Biz havalimanları inşa ettik. Bizler şehirleri inşa ederken, tek hedefimiz insanımızın bir günden diğer güne dahi uyandığında, daha mutlu daha müreffeh uyanmasıydı. Daha yeşil bir çevrede, daha kalkınmış bir şehirde, daha güzel bir semtte uyanmasıydı. Az önce bir hanımefendinin burada videoda bir ifadesini gördük. Dedi ki ‘ben Antalya’dan geldim. Antalya’da bile böyle bir şey yok.’ Antalya'da şu an Ak Parti belediyesi yok. Eğer Ak Parti belediyesi olsaydı, orada da bugün gibi şeyler olurdu. Yani Ak Parti’nin farkını şehirlerden şehirlere gelen arkadaşlarımız aslında fark ediyorlar. Ak Parti’nin olduğu yerde şehirleşme var. Ak Parti’nin olduğu yerde medeniyete, şehre, yeşile önem var. Bizler bu anlamda 20 yıldır Türkiye’de yaptığımız gibi Erzurum’u da büyütmek kalkındırmak için durup dinlenmeden çalışıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın talimatları ile iki sene önce Erzurum’a verdiği önemli bir talimat vardı. Sayın Valimde biliyor; buradaki yeşillenme oranını arttıracağız. Ben bu anlamda Sayın Valimi ve bütün bürokratları tebrik ediyorum. Valim bir rakam verdi. Kendim bile duyarken gözlerim hakikatken yaşardı. Son 3 yılda Erzurum’da 2.5 milyon ağaç diktik. Ve diktiğimiz ağaçların yüzde 90’ını şu anda elhamdülillah dağda diktik, şehirde diktik, ilçelerimize diktik, mahallelerimize diktik. Sadece başka bir rakam vereceğim, Ak Parti öncesinde yani 2002 öncesinde 2002 sonrası arasında bir kıyaslama. Biz iktidara geldikten sonra bütün cumhuriyet tarihi döneminden 4 katı daha fazla ağaç dikmişiz. Ama gelin görün ki bir takım aklı evveller bir ağaç bahanesi ile bu ülkeyi krize soktular. Ama onların da dersini millet her zamanki gibi sandıkta vermeyi başardı. Biz sadece ağaç dikmekle kalmadık. Kültürümüze önem verdikçe bakın Erzurum kalesinin etrafını görüyoruz. Bu kadim şehre yaraşan bir restorasyon projesini tamamladık. Artık Erzurum’da Ulu Caminin arkasında, önümüzdeki yıl bitireceğimiz Millet Bahçesi ile tarihi güzelliklerine sahip ve bu güzelliklerini de inci gibi sergileyecek bir kent haline gelecek. Bunu da yine Ak Parti iktidarıyla, bunu da milletin iktidarıyla, sizin iktidarınızla yaptık ve daha çok hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Bugünde burada gerçekleştirdiğimiz açılış, aslında insana verdiğimiz önemin ta kendisi. Yani 2002’de Türkiye’nin inşasını bugün Palandöken'de işte bu parkın açılışı ile görüyoruz. Mahalle ölçeğine varıncaya kadar verdiğimiz sözü tuttuk. Bizler üretmeye, çalışmaya, çaba göstermeye devam edeceğiz. Sizlerin duası ve destekleri ile. Üzerimde iki önemli selam var. Birincisi bütün bu işlerde liderimiz olan Türkiye için gecegündüz çalışan, mazlum coğrafyaların umudu olan Sayın cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'ın her bir Erzurumluya 7’den 70’e selamları var. İkincisi bu ailenin Erzurum’daki abisi Sayın Recep Akdağ'ın, Sayın Selami Altınok’un, Sayın İbrahim Aydemir’in ve MHP Genel Başkan Yardımcısı, Erzurum Milletvekilimiz Sayın Kamil Aydın’ın da hepinize ayrı ayrı selamları var.” İfadelerine yer verdi
Vali Memiş: Büyülendim
Erzurum Valisi Okay Memiş ise yaptığı konuşmada, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ın başarılarına dikkat çekti. Vali Memiş, “Palandökendeyiz. Muhteşem bir dağ. Dağın eteklerinde son derece böyle gelişmeye müsait, Erzurum'un en gözde ilçesi Palandökendeyiz. Bu açılışını yaptığımız parkları ben gezdim. Başkanım beni gezdirdi. Keyifle gezdim. Ve çok mutlu oldum. Dedim ki ‘sen bunları ne zaman yaptın arkadaş, ne kadar güzel.’ Her tarafını asfaltını yenilemiş çevreyi böyle güzelleştirmiş, gerçekten gurur duydum, çok mutlu oldum. Sayın milletvekilimin ve diğer bütün konuşmacıların ifade ettiği gibi hakikaten birlik ve beraberlik içerisinde Erzurum'un emrindeyiz. Bende bu ilin valisi olarak, katiyen hiç kimsenin ayrımını yapmadan, herkesi kucaklayarak bütün vatandaşlarımızın emrinde olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Bu şevkle ve bu anlayışla çalışıyoruz. Tekrardan bu yapılan güzel tesislerin Palandöken’imize hayırlı olmasını diliyorum.” Diye konuştu
Öz: Başkan Sunar’ı Kutluyorum
Palandöken’de yeşil alanı çoğaltmaya dönük önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek Başkan Muhammet Sunar’ı kutlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de, “Şimdi Muhammet Başkanım bu parkın ismini Tarabya koymuş. Tabi ki arkada ki konutlardan kaynaklanan bir isim gözüküyor ama Muhammet Başkanımın ufku geniş bir isim. Tarabya’nın özelliği İstanbul Sarıyer’de yeşil alanı en çok olan yer. Ben çalışmalarından görüyorum; hakikaten Muhammet Başkanım Palandöken’de yeşil alanı çoğaltmaya büyük bir azimle gayret ediyor. Onun için teşekkür ediyorum. Hakikaten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle dünyayı şekillendiren geçmişte 12 13 tane ağır vebalar var. O vebaların birisini şu an yaşıyoruz. Bizim bu dönemde belediyelerimizin bu tür işler yapması çok önemli. İnsanların hava alacağı yaşayacağı ve bu pandemi döneminde nefes alacağı yerleri oluşturmaları fevkalade önemli. Onun için Muhammet Başkanımın yaptığı çok önemsenecek bir iş.” Şeklinde konuştu
Polat: Yeşil Alan Hassasiyetimiz Üst Düzeyde
“Bugün burada hep birlikte çok güzel bir açılışa imza atıyoruz.” diyerek konuşmasına başlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat da, “Erzurum'da 20 ilçemizde de belediyecilik açısından çok önemli adımlar atılıyor. Şu anda Erzurum büyükşehir belediyemizle her yıl yaklaşık 400 bin metrekare alanı, yeşil alanları, millet bahçesi, park ve gezinti alanları olarak değerli halkımızın hizmetine açıyor. Bu nokta da tüm belediye başkanlarımız, merkez ilçe belediye başkanlarımız gayret sarf ediyor. Bugün açılışını yaptığımız bu parklardan dolayı çok kıymetli Palandöken belediye Başkanımızı da tebrik ediyoruz. Hizmetlerinin artarak devamını diliyorum. Parklarımız hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi
Ömeroğlu: Verdiğimiz Sözleri Bir Bir Yerine Getiriyoruz
AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ise Palandöken’de seçim vaatlerinin bir bir yerine getirildiğini söyledi. Ömeroğlu, “Biz 30 Mart seçimlerinde, mahalle yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla, sandık başkanlarımızla, kadın kollarımızın üyeleri, gençlik kollarımızın üyeleriyle, Muhammet Sunar başkanımızla beraber, o dönemki seçimlere hazırlanırken, Palandöken’i ev ev, hane hane, sokak sokak dolaştık. Dolaştığımız alanlardan birisi de park Tarabya konutları ve bu ahaliydi. Biz dolaştığımız her alanda insanlara bir sonraki sürecin onların yaşamları adına, onların ferahları adına, onların daha müreffeh toplum haline gelmeleri adına sözler vermiştik. Bizim vermiş olduğumuz sözleri yerine getiren, yüzümüzü yere baktırmayan, yüzümüzü her zaman ak eden, tüm belediye başkanlarımıza ve onların şahsında da Palandöken Belediye Başkanımız Muhammet Sunar Beye teşekkür ediyorum.” Diye konuştu
Sunar’a teşekkür plaketi
Açılış konuşmalarının ardından Tarabya Konutları Sakinlerinden Prof.Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’a teşekkür plaketi takdim etti. Daha sonra kurdele kesimiyle yeşil alanlar hizmete açıldı.
Vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu
Öte yandan açılış törenlerinin yapıldığı Park Tarabya ve Saklı Bahçeyi dolduran vatandaşlar, programın hemen akabinde Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın etrafında toplanarak teşekkürlerini ifade ettiler. Başkan Sunar'la öz çekim yapan vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Başkan Muhammet Sunar da gösterilen ilgiye layık hizmetlerde bulunmanın gayretinde olacaklarının altını çizdi. Başkan Sunar alanda bulunan çocuklara maske ve oyuncak dağıtarak, gönüllerine dokundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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