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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ETÜ’de mezuniyet coşkusu

İHA

ETÜ’de mezuniyet coşkusu

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) 20202021 akademik yılı mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla kutlandı.
Covid19 pandemisi nedeniyle Erzurum Teknik Üniversitesi rektörlük meydanında açık havada düzenlenen törene, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal, Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim ile lisans düzeyinde mezun olan öğrenciler, aileleri ve çok sayıda akademik, idari personel katıldı.
İşletme, İktisat, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tarih, Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olan 750 öğrenci için rektörlük meydanında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Erzurum Kültür Turizm Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibinin gösterisiyle devam eden programın açılış konuşmasını yapmak üzere Rektör Bülent Çakmak kürsüye çıktı.
“10 Bölümden 750 Mezun Veriyoruz”
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ETÜ’nün kuruluşunun üzerinden 11 yıl, ilk mezuniyet töreninin ise üzerinden tam 6 yıl geçtiğini belirterek, “İlk mezunlarımızı 2016 yılında Makine Mühendisliği, İktisat ve İşletme bölümlerinden vermiştik. Bu yıl ise toplam 10 bölümümüzden 750 mezun veriyoruz. 4 Yıllık zorlu bir maratonun sonunda üniversitemizden başarıyla mezun oluyorsunuz. Bu nedenle öncelikle sizleri kutluyorum. Bu başarıda sizin daima yanınızda olan, destek veren ailelerinizi, sevdiklerinizi ve emeklerinden ötürü hocalarımızı tebrik ediyorum. Her ayrılığın doğasında hüzün kaçınılmazdır ancak biliyoruz ki bir Erzurum Teknik Üniversitesi Mezunu yıllar geçse de artık bir ETÜ’lüdür ve üniversitesiyle ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Çok kıymetli anne ve babalarımıza da şunu gönül rahatlığıyla ifade etmek isterim ki “Eğitim öğrenciye saygıyla başlar” sloganıyla başladığımız eğitim sürecinde bize düşen öncelikli görev ise, ailesine, ülkesine ve tüm insanlığa faydalı olacak, donanımlı ilkeli ve nitelikli bireyler yetiştirmek olmuştur” dedi.
Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, “Mezun olduğunuz fakülte özelinde söyleyecek olursak ister mühendis ister fenci ister iktisatçı isterse de edebiyatçı olun lütfen işinizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olun. Lütfen insana insan olduğu için değer verin, konumunuzu ve işinizi nefsiniz için değil insanlığa hizmet etmek için vesile kılın. İşinizin hakkını verin ve arayan değil aranan insanlar olun” şeklinde konuştu.
Rektör Bülent Çakmak’ın konuşmasından sonra öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere plaketleri ile hediyeleri takdim edildi. Mezuniyet programı, öğrencilerin kep atma törenleri ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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