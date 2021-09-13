Erzurum’un yaban hayatını ormana kurduğu fotokapanla görüntüledi

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Erzurum’da bir vatandaş, ormana yerleştirdiği fotokapanla kentin yaban hayatını görüntüledi. Kartal, karga, serçe, fare, domuz, kurt ve ayı gibi yabani hayvanların yansıdığı görüntüler belgeselleri aratmadı.

Erzurum’un Olur ilçesinde ormanlık alana fotokapan yerleştiren vatandaş, kentin yaban hayatını görüntülüyor. Ormanlık alanda hayvanları çekebilmek için yiyecek ve su da bırakan vatandaşın yakaladığı görüntüler belgeselleri aratmıyor. Gece ve gündüz sürekli kayıt halinde bulunan fotokapana ayı, kurt, kartal, domuz, karga, fare, serçe gibi farklı türden hayvanlar yansıdı.

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