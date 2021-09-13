BB Erzurumspor lider karşısında seriyi sürdürme peşinde

Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarın sahasında lider Ümraniyespor’u ağırlayacak. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Dadaşlar namağlup Ümraniyespor karşısında sahaya 3 puan hedefiyle çıkacak.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ligin 5. hafta maçında yarın saat 20.00’de Kazım Karabekir Stadyumu'nda lider Ümraniyespor’u ağırlayacak. İlk 4 haftada aldığı 4 galibiyetle 12 puanla ligin zirvesinde bulunan İstanbul ekibi rakiplerine 11 gol atarken henüz kalesinde gol görmedi.
Dadaşlar ise ilk hafta Menemenspor deplasmanından aldığı 20’lık mağlubiyetin ardından çıktığı 3 maçtan galip ayrılarak 9 puanla puan tablosunda 4. sırada yer alıyor.
Dadaşlar taraftarı önünde çıkacağı bu müsabakadan 3 puan alarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
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