Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son 1 aylık süreçte uyuşturucu satışına ve kullanımına yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şahıs tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son 1 aylık süreçte şehir içinde uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanan şahıslara, ErzurumErzincan Karayolu üzerinde bulunan Polis Kontrol Noktasında ise Batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında toplam 1 aylık süreçte 26 olay tespit edildi.

Operasyonlarda ise 7 kilo 250 gram eroin maddesi, 2 kilo 93 gram esrar maddesi, 228,22 gram sentetik kannabinoid maddesi, 632,34 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 95 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda 42 şahıs gözaltına alınarak, 27 şahsa Türk Ceza Kanununun 191.maddesi kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek veya satın almak suçundan, 15 şahsa ise TCK’nın 188. Maddesi uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 13’ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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