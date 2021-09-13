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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Heyelan sonucu iş makinasında sıkışarak hayatını kaybetti

İHA

Heyelan sonucu iş makinasında sıkışarak hayatını kaybetti

Erzurum’un İspir ilçesinde meydana gelen heyelan sonucunda iş makinası içinde mahsur kalan işçi hayatını kaybetti.
Erzurum’un İspir ilçesi Başköy Gültepe Mahallesi'nde yol genişletme çalışması sırasında heyelan meydana geldi. Bu esnada çalışma yapan iş makinası içerisindeki işçi Mustafa Şahan (27) sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark edince yetkililerden yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma, İspir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Sağlık ekipleri işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen işçinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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