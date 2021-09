Erzurum’da Ahilik Haftası kutlandı

Erzurum’da Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği tarafından Yakutiye Kent Meydanında Ahilik Haftası etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Erzurum Valisi Okay Memiş, Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fevzi Polat, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Rasim Fırat, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Ahilik Kültürü Haftası etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ( ESOB ) Başkanı Rasim Fırat, Ahilik Kültürü haftası nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, “Ahilik Anadolu’da yaşayan halkı, çeşitli meslek alanlarında hem ekonomik ve hem de ahlaki yönden yetiştiren bir insanlık sanatıdır. Esnaf sanatkar kesimi ahilik kültürünün oluşturduğu, geliştirdiği ve bu güne kadar getirdiği sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Ahilik öğretmensiz bir halk üniversitesidir. Günümüz evrensel değerleri ile uyum gösteren, benzeri bulunmayan kültür ve medeniyet hazinesidir. Bu kurum zamanlar tüm Anadolu’da kabul görmüş, sosyoekonomik bir düzen oluşumu, Selçuklu ve Osmanlının devlet felsefesinin yapı taşlarından birisidir. Ortaya konulan sadece mesleki teşekküller değil toplumumuzun her kesimindeki insanlara hitap ederek, insan unsurunu ön plana çıkarmıştır” dedi.

Pandemide esnafların çık etkilendiğini ifade eden Erzurum Valisi Okay Memiş, “Bugün Ahilik Haftası, tüm esnafımıza saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. İki yıldır esnafımız kabul edersek çok sorun yaşıyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Pandemi olayı var. Yüz yılda bir olan Pandemi bize denk geldi. Lokantacı esnafımız, kahvehane esnafımız, kuaför esnafımız, bunlar gibi birçok iş kolu büyük mağduriyet yaşadı. Erzurum ölçeğinde kredilerle bir şekilde destek olduk. Sorun yaşadık, bunu da söylemeliyim, aşılama olayını artırarak hep birlikte pandemi belasından kurtuluruz. Ahilik kelime olarak kardeşim anlamına gelen ahi kelimesinden geliyor. Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluşturan ahilik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra Şed Kuşatma törenine geçildi. Törende çırağa Şed kuşağı takılarak dua edildi. Törenin ardından Aşık Ertuğrul İmamoğlu sazı ile ahiliğin önemini dile getirdi.

Şed kuşanmasının ardından yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlenerek ödülleri ve ahilik belgeleri verildi. 2021 yılının ahisi Köksal Sevinç, yılın kalfası Yakup Alan, yılın çırağı ise Mustafa Güven ödüllerini aldı.

Tören sonunda davetlilere ve vatandaşlara ahilik pilavı ikramında bulunuldu.

