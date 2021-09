ETSO, Sri Lanka Ulusal Ticaret Odası ile protokol imzaladı

Sri Lanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen ve Sri Lanka Fahri Konsolosu, Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik’in girişimleriyle, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Sri Lanka Ulusal Ticaret Odası (NCCSL) arasında Mayıs ayında sanal ortamda başlayan görüşmeler neticesinde, iki kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Sanal ortamda düzenlenen imza törenine, Sri Lanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen’ın yanı sıra Sri Lanka Ulusal Ticaret Odası (NCCSL) Yönetim Kurulu Başkanı Nandika Buddhipala, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ve Sri Lanka Büyükelçiliği Ticari Müsteşarı Yoshitha Jayasuriya katıldı. İmza töreninde yapılan konuşmalarda, özellikle pandemi sonrasında Erzurum ve Sri Lanka’daki iş insanlarını aynı ortamlarda buluşturacak ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Sri Lanka ile işbirliğinin geliştirilmesi adına Oda olarak her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, pandemi sonrası her iki ülkenin potansiyel sektör temsilcilerinin bir araya geleceği buluşmalara ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, işbirliği protokolüne, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ve NCCSL Yönetim Kurulu Başkanı Nandika Buddhipala imza attı. Yücelik ve Buddhipala protokolün her iki ülke ve kurumları için hayırlı olması temennisinde bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.