Düdüklü tencere bomba gibi patladı Yemek yaptığı sırada patlayan düdüklü tencere 46 yaşındaki Münevver Samancı’nın vücudunda yanıklar oluşturdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum'da düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan 46 yaşındaki Münevver Samancı, tedavi altına alındı.

Erzurum’un Pasinler ilçesinde oturan 3 çocuk annesi Münevver Samancı, düdüklü tencerede yemek yaparken patlaması sonucu ağır şekilde yaralandı. Yüzünde ve vücudunda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşan kadın Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedavi görüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.