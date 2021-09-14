TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - Ümraniyespor: 2 (Maç sonucu)

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TFF 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde lider Ümraniyespor ile karşılaştı. Müsabakadan deplasman ekibi 20’lık skorla galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar

14. dakikada çalımlarla ilerleyen Olanare ceza sahasına girer girmez sert vurdu. Kaleci bu şutu güçlükle çeldi.

30. dakikada Novikovas’ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren’in yakın mesafeden vuruşunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.

38. dakikada Szumski’nin uzun pasında ceza sahasında iyi yükselen Mustafa Yumlu’nun kafası üstten dışarı çıktı.

41. dakikada kullanılan serbest vuruşta Gökhan’ın direkt şutunda kaleci parmaklarıyla dokundu, ardından üst direğe çarparak oyun alanına düşen topa Mustafa Yumlu’nun vurduğu kafa üstten dışarı çıktı.

45+1. dakikada sağ taraftan çalımlarla ilerleyen Onur ceza sahasına girer girmez plase şutu ağlarla buluştu. 01

46. dakikada sağ taraftan Orhan’ın ortasında ceza alanında iyi yükselen Eren’in kafa vuruşu üst direkten döndü. Boşta kalan topu savunma güçlükle uzaklaştırdı.

68. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Rosheuvel’in plase şutu yandan dışarı çıktı.

78. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hasek’in şutu üst direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90. dakikada sağ taraftan Oğuz’un pasında ceza sahasına giren Del Valle düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 02

90+2. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolden sonra sarı kart gören Mustafa Yumlu hakeme itirazı neticesinde gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Koray Gençerler xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Hüsnü Emre Çelimli xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Orhan xx, Mustafa Yumlu xx, Mustafa Akbaş xx, Mücahit xx, Estrela xx (Shala dk. 87 ?), Gökhan Alsan xx (Oltan dk. 72 xx), Novikovas xx, Emircan xx (Rosheuvel dk. 59 xx), Eren xx, Olanare xx (Hasek dk. 59 xx)

Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Gökhan Kardeş, Güney, Fırat

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Ümraniyespor: Burak xx, Emre Nefiz xx, Alim xx, Glumac xx, Ercan xx, Mrsic xx, Kayra xx (Serkan dk. 67 xx), Yusuf Emre xx (Oğuz dk. 67 xx), Onur xxx (Del Valle dk. 70 xxx), Camara xx (Vrsajevic dk. 88 ?), Kehinde xx (Denizhan dk. 88 ?)

Yedekler: Anıl, Mustafa Eser, Yunus Emre Mertoğlu, Mustafa Karagöz, Yiğithan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Onur Ayık (dk. 45+1), Del Valle (dk. 90)( Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Mustafa Yumlu (dk. 90+2) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Yusuf Emre, Kehinde, Kayra, Burak, Camara (Ümraniyespor), Emircan, Gökhan Alsan, Mücahit, Orhan (BB Erzurumspor)

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