Mehmet Şimşek: “Şansız bir maç kaybettik”

BB Erzurumspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Şimşek, Ümraniyespor maçının ardından, “Bugün bütün oyuncularımın alnından öpüyorum. Şansız bir maç kaybettik. 3 topumuz direkten döndü. Rakip sadece 2 pozisyonda 2 gol buldu” dedi.

TFF 1. Lig’in beşinci haftasında evinde Ümraniyespor’a 20 mağlup olan BB Erzurumspor'da Yardımcı Antrenör Mehmet Şimşek maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şimşek, şansız bir maç kaybettiklerini ifade ederek, “Bugün bütün oyuncularımın alnından öpüyorum. Şansız bir maç kaybettik. 3 topumuz direkten döndü. Rakip sadece 2 pozisyonda 2 gol buldu. Hakeme değinmek istiyorum. Erzurum şehrine karşı neden böyle yapılıyor. İki haftadır verilmeyen penaltılar var. Geçen hafta hocamız atıldı bu hafta oyuncumuz. Tüm bunlara rağmen bu takım daha iyi olacak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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