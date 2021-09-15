Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs duvara çarparak durabildi

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ErzurumBayburt karayolunda seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

Alınan bilgilere göre kaza ErzurumBayburt karayolu Kop Dağı eteklerinde meydana geldi. Salim Topyay idaresinde seyreden 69 AK 919 plakalı minibüs Pırnakaban mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçtikten sonra yol kenarında duvara çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada minibüs şoförü ve bir yolcu hafif yararlandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Aşkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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