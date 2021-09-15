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Tandırda yanan kadın: Ekmek pişirmek değil köye adım bile atmam

DHA

Tandırda yanan kadın: Ekmek pişirmek değil köye adım bile atmam


Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)- ERZİNCAN'da, ekmek pişirirken tandıra düşen ve Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi gören Melek Akar (60), "Ekmeği çıkarırken tandıra düştüm. Bırakın ekmek pişirmeyi, o köye bir daha adım bile atmam" dedi.
Tercan ilçesi Tepebaşı köyünde, 4 çocuk annesi Melek Akar, ailesinin haftalık ihtiyacı olan ekmeği pişirmek için tandırı yaktı. Gün boyu çalışan Akar, son ekmekleri çıkarırken dengesini kaybedip, tandıra düştü. Alevlerin kor olduğu tandırdan kendi kendine çıkabilen Akar, komşuları tarafından Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elleri, başı ve saçları yanan Akar, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.
Melek Akar, yaşadıklarını anlatarak, "Evde kimse yoktu, tektim, ekmek pişirdim. Pişirdiklerimi götürdüm, son ekmeği yaparken farkında bile olmadım, dengemi kaybettim, tandırın içine düştüm. Tandırdan çıkabilmek için çok mücadele ettim. Kendi imkanlarımla çıkmayı başardım. Duyanlar tandırdan çıkabilmiş olmama çok şaşırdı. 40 seneden fazladır ekmek pişiriyorum. Yani acemi değilim ki. Diyeyim 'Ben acemiydim, onun için düştüm'. Bacağım ağrıyordu. Kendimi tutamadım, ekmeği çıkarana kadar tandıra düştüm. Bundan sonra bırakın ekmek pişirmeyi daha o köye adım bile atmam. Ne gideyim ne de göreyim, vallahi çok üzülüyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2021-09-15 10:27:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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