Emeklilerden Başkan Sekmen'e hizmet teşekkürü

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret eden Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, Başkan Sekmen'e hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi verdi.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen ve Başkan yardımcısı Lütfü Yıldız Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Ziyaret esnasında bir konuşma yapan Dernek başkanı Ahmet Degen, "Başkan Mehmet Sekmen'in göreve geldiği günden itibaren ilimiz için yaptığı çalışmalar ortadadır. Şehir merkezi başta olmak üzere ilçeler ve köylere yapılan çalışmaları kimse inkar edemez. Bizler Emekliler Derneği olarak Başkan Mehmet Sekmen'in her zaman yanındayız." dedi.

Emeklilere konut projesinde sayı artırılacak

Erzurum'da yapımı devam eden TOKİ konutlarından emeklilere daha fazla kontenjan ayrılması noktasında görüş alışverişinin de yapıldığı ziyarette Başkan Sekmen'e taleplerini bir kez daha ileten Dernek Başkanı Ahmet Degen, "Başkanımız bizim fahri üyemiz olarak emeklilerimizin ev sahibi olması noktasında yoğun çabası var. İnşallah konut sayısının artırılması noktasında da beklentilerimizi boşa çıkarmayacak. TOKİ tarafından yapımı devam eden konutlardan emeklilerimize daha fazla kontenjan ayrılması noktasında Büyükşehir belediye Başkanımız Mehmet Sekmen bizlere söz verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı son görüşmede talibimiz çok olumlu karşılandı. Hem Erzurum'a hem de Emekli kesimi olarak bizlere hizmet etme noktasında gecesini gündüzüne katan Sayın Sekmen'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Teşekkür plaketi verdi

Ziyaretin son bölümünde ise Dernek Başkanı Ahmet Degen ve Başkan yardımcısı Lütfü Yıldız, Başkan Sekmen'e hizmetlerinden ötürü bir teşekkür plaketi verdi.

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