Kaymakam Çimşir görevine başladı

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Son Mülki İdare Amirleri kararnamesi ile Bayburt Vali Yardımcılığı’ndan Tekman Kaymakamlığına atanan Kaymakam Burak Çimşir görevine başladı.

Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin Tekman'ın yeni kaymakamı Burak Çimşir'i makamında çiçekle ziyaret ederek “İlçemize hoş geldiniz. Yeni görev yeriniz hayırlı olsun Allah nasip ederse bundan sonra çalışmalarımız beraber olacak” dedi.

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