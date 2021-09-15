ETSO’dan öğrencilere kırtasiye yardımı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), il merkezindeki ilköğretim okullarında öğrenim gören ihtiyaçlı öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

ETSO’nun, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ile her yıl geleneksel olarak yaptığı eğitim yardımları, bu yıl da belirlenen okullarda dağıtıldı. Yakutiye ilçesi İsmet Paşa İlkokulu’ndaki ihtiyaçlı öğrenciler için ayrılan yardım malzemeleri, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat ve Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl tarafından Okul Müdürü Yılmaz Ağbaş’a teslim edildi. Okul Müdürü Ağbaş, ihtiyaçlı öğrencilere desteğinden dolayı ETSO yönetimine teşekkür etti.

“60 bin tl tutarında yardım yapıldı”

Eğitim yardımlarını her yıl düzenli olarak yaptıklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat, pandeminin etkisi altında geçen bir yılın ardından yüz yüze eğitimin başladığı yeni eğitimöğretim yılında da ilköğretim okullarındaki ihtiyaçlı öğrencilere toplam 60 bin lira tutarında yardım ulaştırıldığını dile getirdi. Geçen eğitimöğretim yılında ihtiyaçlı öğrencilere tablet yardımı yaptıklarını hatırlatan Polat, bu yıl da il genelinde toplam 30 ilköğretim okulunda öğrenim gören 750 ihtiyaçlı öğrenciyi okul müdürlüklerinin tespit ettiğini belirterek, kırtasiye yardımlarının da bu tespitlere göre ilgili okul yöneticilerine teslim edildiğini söyledi.

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