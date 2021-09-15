Özdağ’dan , ETB Başkanı Oral’a ziyaret

Zafer Partisi Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ, beraberinde Genel Başkan Yardımcıları Cezmi Polat, Seyit Yücel, Av. Serdar Öztürk ve Av. Burak Mengü ile birlikte Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, ile bir araya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Özdağ, partisinin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette şehrin ekonomisi ve Borsanın projeleri ve çalışmaları hakkında bilgiler veren ( ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral , iş dünyasını etkileyen pandeminin neden olduğu sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlar nezdinde Erzurum Ticaret Borsası tarafından yürütülen çalışmalardan söz etti.

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