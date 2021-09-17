Kaçak avcılığın önüne geçmek için doğanın bekçilerine dron ve fotokapan eğitimi verdiler



Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA)DOĞU Anadolu Bölgesi'nde kaçak ve usulsüz avcılığı önlemek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından doğanın bekçilerine dron ve fotokapan kullanımı eğitimi verildi. Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nin yanında yapılan saha çalışmasına 8 ilden, 50 personel katıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün uluslararası sözleşmelere imza atan önemli bir yapıya sahip olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum 13'üncü Bölge Müdürü Okan Gün, bölgede sıkça karşılaşılan ve kaçak yapılan yaban keçisi avcılığının önüne geçebilmek, bu habitatı korumak adına neler yapılabileceğine yönelik, ava açık, kapalı bölgelerin korunması ve denetim altında tutulması için alınması gereken önlemler başta olmak üzere birçok konu üzerinde çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nde Erzurum, Erzincan, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Kars, Bayburt ve Bingöl'den eğitime katılan İl Müdürleri ile av koruma kontrol birimlerindeki görevlilere "Av Yaban Hayatı Faaliyetleri, Dron Kullanımı ve Fotokapan Kurulumu" hakkında uygulamalı eğitim verildi. Bölge Müdürü Gün, "Kaçak avcılıkla birlikte bakım ve tedaviye muhtaç yaban hayvanlar için kurtarma, sahipsiz ve güçten düşmüş, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan hayvanlarla evcil hayvanların korunması ve hayat şartlarının iyileştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik iş ve işlemlerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesini amaçladığımız seminerimize katkıda bulunan 15'inci bölge müdürlüğümüz tarafından da teknik eğitimi kapsayan bir saha çalışması uyguladık. Böylelikle kurumumuz bünyesinde görev yapan teknik personelimizin, fotokapan kurulumu ve dron kullanımı eğitimlerini eksiksiz bir şekilde alarak kaçak ve usulsüz avlanmanın önüne geçmeyi hedefliyoruz. İl müdürleri ve sahada görev yapan personele seminerle birlikte uygulamalı eğitimle de detaylı bilgiler verildi" diye konuştu.

'PRATİK EĞİTİM ALMALARINI SAĞLADIK'

Üç gün süren seminer ve uygulamalı eğitimin verimli geçtiğini ifade eden Doğa Koruma Milli Parklar 13'üncü Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Eyyüpoğlu ise "Kaçak ve usulsüz avlanma sonucunda uluslararası bir doğa sorunu haline gelen yaban hayatının geleceğinin tehlikeye düşmesi endişesi ile karşı karşıyayız. Bir taraftan kaçak avcılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken diğer taraftan da ekip arkadaşlarımızın bu mücadelede daha etkin görev alması için dron ve fotokapan kurulumu gibi teknolojinin tüm olanaklarından faydalanmalarını istiyoruz. Erzurum başta olmak üzere bölge illerimiz yaban hayvan çeşitliliği açısından son derece zengin bir coğrafik yapı arz ediyor. Bu yaşamın devamlılığını ve korunmasını sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün av koruma-kontrol faaliyetlerinde teknolojinin aktif olarak kullanılması talimatlarına ilişkin Uzundere ilçesinde fotokapan kurulumu ve dron eğitimini sahada yapmayı uygun gördük. Böylelikle katılımcılarımızın ve görevli personelimizin sahayı daha yakından tanımalarını ve bu sayede de pratik eğitimlerini almalarını sağladık" diye konuştu.

Doğa bekçileri, şelale manzaralı aldıkları eğitim sonrası dronları gökyüzünde gezdirirken ağaçlara da fotokapanları yerleştirdiler. Dron ve fotokapanların kullanıldığı seminerin zevkli geçtiğini belirten doğa bekçileri, kaçak avcılığa geçit vermeyeceklerini söyledi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2021-09-17 14:04:42



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