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Palandöken Belediyesi’nden büyük yatırım hamlesi Palandöken’de 3 dev yatırımın temeli atıldı Başkan Sunar: “Örnek bir İlçe için emin adımlarla ilerliyoruz”

İHA

Palandöken Belediyesi’nden büyük yatırım hamlesi Palandöken’de 3 dev yatırımın temeli atıldı Başkan Sunar: “Örnek bir İlçe için emin adımlarla ilerliyoruz”

Palandöken Belediyesi 50 Milyon TL’yi bulan yeni yatırımlarının temelini attı. Hafta sonu İlçeye kazandırdığı yeşil alanların açılışını yapan Palandöken belediyesi, bugün de Yeni Şantiye binaları, Asfalt Plenti ve Katı Atık Merkezi yatırımlarının temelini düzenlenen törenle attı.
Temel atma törenine, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, AK Parti Aziziye ilçe Başkanı Ensar Coşkun, Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep aydın, Milliyetçi Hareket Partisi Palandöken ilçe Başkanı Ünsal Kızılyar, Sendika temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Palandöken Belediyesi Meclis üyeleri, Muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.
“Yatırımlarımız ilçemize hayırlı olsun”
Törenin açılış konuşmasını Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar yaptı. Başkan Sunar, ilçeye taşıdıkları hizmet ve yatırımları sıralayarak, temelini attıkları yatırımların Palandöken’e hayırlı olmasını diledi. Başkan Sunar, “Palandökenlilere daha kaliteli koşullarda hizmet verebilmek için temelini attığımız yeni şantiye binalarımız, İlçemizin ihtiyacını karşılayacak, belediyemize gelir getirecek ve istihdama katkı sağlayacak Asfalt Plenti Tesisimiz ve Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Palandöken bırakmak için yatırıma aldığımız Katı Atık Getirme Merkezimiz, Palandöken’imize hayırlı olsun” dedi.
Yeni Şantiye Sahası
Palandöken Belediyesi olarak rutini aşan hizmet ve yatırımlara imza attıklarını kayda geçen Başkan Sunar, temelini attıkları yeni şantiye binalarıyla, Palandökenlilere daha kaliteli koşullarda hizmet vereceklerini söyledi. Başkan Sunar, “Belediyemizin kurulduğu tarihte, 9 dönümlük bir alanda hizmet vermeye başlayan şantiyemiz, artık konutların arasında kalmış, vatandaşlarımıza rahatsızlık vermeye başlamıştı. Palandöken Belediyesi olarak, 100’ü aşkın aracımız, 300’e yakın bir personelimizle burada rahat bir hizmet ifa edemez hale geldik. Yeni bir şantiye fikri 78 yıldır Palandöken Belediyesi’nin gündemindeydi. Muhtelif mekanlar, muhtelif çalışmalar akim kalmıştı. Göreve geldiğimizde çalışma arkadaşlarımızla önce alanın ihdasını, daha sonra da şantiye alanı olarak tahsisini gerçekleştirdik. 80 dönüm olan bu alanda, inşallah Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüze ait şantiye binalarımızı en kısa sürede inşa ederek, şantiyemizi buraya taşıyacağız.” diye konuştu
Asfalt Plenti ve Katı Atık Getirme Merkezi
Asfalt Plenti Tesisinin detaylarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Sunar, “Bu alanda kurulacak olan asfalt plentimizi çok önemsiyoruz. İnşallah saatte 160 ton kapasiteli plentimiz hizmete girdiğinde, Palandöken’e hizmet anlamında faaliyetlerimizi bir üst noktaya taşımış olacağız” dedi.
Temelini attıkları Katı atık tesisine ilişkin ise Başkan Sunar, “Çevre duyarlılığımızın, Yeşil Palandöken amacımızın bir ifadesi olan Katı Atık Getirme Merkezimiz, aynı zamanda yasal bir yükümlülüğümüz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Palandöken bırakmak için yatırıma aldığımız Katı Atık Getirme Merkezimiz, ilçemize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi
Yatırımların maliyeti 50 milyon TL civarında
Alanda ayrıca çalışanlar için çok önemli mekanlar oluşturacaklarını da kayda geçen Başkan Sunar, “ Atölyelerimiz, garajlarımız, depolarımız, araç parklarımızın yanı sıra, çalışanlarımız için de dinlenebilecekleri, spor yapabilecekleri, sosyal tesisler oluşturmayı planlıyoruz. İhalemizde bütün bunlar da yer almış bulunuyor. Temelini atacağımız şantiye kompleksi, asfalt tesisi, Katı Atık Getirme Merkezinden müteşekkil yatırımlarımızın yaklaşık maliyeti, 50 Milyon TL civarında. Bu yatırımlarımızla hizmet alanlarımızı ifade eden ilçemiz sınırları bütününde hem daha verimli bir faaliyet ifa etmeyi düşünürken, hem de Palandöken Belediyesinin kurumsal kimliğine güç katmayı amaç ediniyoruz. Örnek bir İlçe için emin adımlarla ilerliyoruz.” şeklinde konuştu
Başkan Sungar’dan teşekkür
Palandökenlilerin memnuniyetini esas alan hizmetlere katkıda bulunanlara da teşekkür eden Başkan Sunar, “Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kaymakamlarımız, AK Parti İl Başkanımız, MHP İl Başkanımızın riyasetinde, yerelin bütün imkanlarından, yerel kuruluşlar olarak istifade ediyoruz. Projelerimizin takibinde, yatırımlarımızın bütçelendirilmesi hususunda, değerli vekillerimizin çok büyük katkıları var. Bu hususta burada, bir kez daha ifade etmek isterim ki, Ankara’da birçok şehirden kendimizi daha ileride, daha şanslı görüyoruz. Değerli vekilimiz, kıymetli ağabeyim İbrahim Aydemir Bey şahsında, Recep Akdağ Bakanımıza, Selami Altınok Bakanımıza, Zehra Taşkesenlioğlu Ban vekilimize, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Erzurum Milletvekili Kamil Aydın hocamıza buradan şükranlarımı sunmak isterim. Elbette bir uyum daha var ki, ifade etmeden geçemeyeceğim. Çalışma arkadaşlarımızla Palandöken’e hizmet yolunda ciddi uyum içerisindeyiz. Sevgi ve saygı esasında müthiş bir dayanışmamız söz konusu. Ben kendimi böyle bir kurumda yönetici olarak görev yapıyor olmaktan dolayı müthiş derecede şanslı hissediyorum. Çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Muhtarlarımıza, Cumhur İttifakımızın kıymetli mensuplarına, Belediyemiz Meclis Üyelerine, mahalle teşkilatlarımıza, basınımızın güzide mensuplarına ve kıymetli Palandökenlilere şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.
Aydemir: “Biz hizmeti gıdım gıdım değil, bol kepçe sahaya yansıttık”
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ın gayretlerine vurgu yaparak, temelini attıkları tesislerin Palandöken’e hayırlı olmasını diledi. Milletvekili Aydemir, “Palandöken Belediye Başkanımız Muhammet Sunar, seçildiği günden beri çok özel gayretler sarf ediyor. Ben sahadayım her yeri adım adım geziyorum. Takip edenler biliyorlar. Gittiğimiz yerlerde belediye başkanlarımıza, minnettarlığın hududu, sınırı yok. Herkesten teşekkür alıyorum. Yapılan hizmetlere hakikaten medyunu şükran hal var. Sevgili Başkanım tekrar hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum ve buradaki arkadaşlarıma, bütün kardeşlerime, Palandöken Belediyesi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Cenabı Hak bu hizmetlerimizin bereketini arttırsın, hepinize saygı sunuyorum hayırlı uğurlu olsun.” dedi
Sekmen: “Palandöken belediyemizi tebrik ediyorum”
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise AK Belediyelerin destansı başarılara imza attığını kayda geçerek, AK Partili belediyelerin her gün yeni bir yatırımın temelini attığını söyledi. Başkan Sekmen, “Palandöken Belediyemiz tarafından yapılan Yeni Şantiye Binaları, Asfalt Plenti ve Katı Atık Merkezi hayırlı uğurlu olsun. Yatırımlarda öncü olan Palandöken Belediye Başkanımız Muhammet Sunar kardeşime teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” diye konuştu
Öz: “Palandöken büyüyor, palandöken gelişiyor”
AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Muhammed Başkanım geldiği günden beri, hakikaten Palandöken'i bir sevgi ile kucaklayıp değerli hizmetler vermeye başladı. Palandöken ilçesinin el atılmamış birçok mahallesine el attı. Güzel işler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Bu şantiye binası bundan sonra Palandöken'in daha da güzelleşmesine katkı sağlayacak. Ben onunla uyum sağlayan hem Palandöken ilçe teşkilatımıza ve onun değerli başkanına, hem de onun yol arkadaşlarına, belediye çalışanlarına, huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” kaydını düştü
Coşğun: Hayırlı Olsun
Palandöken İlçe Kaymakamı Önder Coşğun da, “Katı atık merkezi, yeni şantiye binaları ve asfalt plenti temel atma töreni, inşallah nice hizmetlere vesile olur. Bu hizmetlerde emeği geçen başta Palandöken belediye başkanı Muhammet Sunar ve ekibine teşekkür ediyorum.” İfadelerine yer vererek, temeli atılan tesislerin hayırlara vesile olmasını diledi.
Ömeroğlu: Söylem değil, iş
AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ise, Palandöken Belediyesinin hizmet ve yatırımlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Palandöken Belediyemizin geçtiğimiz hafta Cuma günü araç filosunun tanıtımı vardı. Cumartesi günü 3 tane çok önemli, güzide yerlerimizden Parklarımızın açılışını gerçekleştirdik. Seçim döneminde kapı kapı dolaşırken, vermiş olduğumuz sözleri yerine getiriyor olmak, bizi ziyadesi ile mutlu ediyor. Erzurum halkının, Palandöken halkının daha iyi hizmetle buluşmasına vesile olacak bu yatırımlardan dolayı Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.” Şeklinde konuştu
Girmenç: Palandöken Belediye Başkanımız Sunar’a teşekkür ediyoruz
Palandöken Belediyesi’nin temel atma töreninde bir konuşma da Hak İş Konfederasyonu Erzurum Şube Başkanı Şahin Girmenç yaptı. Girmenç, “Göreve geldiği günden beri bugüne kadar yapmış olduğu yatırımlarla, çalışmalarla, gelişmeye, büyümeye ve kalkınmaya hız kesmeden devam eden ve bu devasa tesisleri ilçemize kazandıran Palandöken Belediye Başkanımız Muhammet Sunar başkanıma şahsım ve çalışanlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Bu tesisin öncelikle ilçemize, belediyemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” İfadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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