Zirve dolu yağışıyla beyaza büründü

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Erzurum’da aniden bastıran dolu yağışı saniyeler içerisinde 2 bin 90 rakımlı Güzelyayla Geçidi’nde bulunan dağın zirvesini beyaza bürüdü.

Erzurum’da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezinde ara ara devam eden sağanak Güzelyayla Geçidi’nde doluya dönüştü. Saniyeler içerisinde şiddetini arttıran dolu dağın zirvesini kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

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