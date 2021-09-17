Erzurum'a ilk kar düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'a ilk kar 3 bin 271 metre rakımlı Palandöken Dağı'na düştü. Karayolları Genel Müdürlüğü, Palandöken Dağı'ndan geçen ErzurumTekman kara yolunda iş makinesi operatörünün çektiği görüntüleri 'Bereket timsali, yaz mevsiminin sona erdiğinin habercisi ilk kar Erzurum Tekman'da yola düştü' notuyla paylaştı.

Erzurum'da bugün öğleden sonra sağanak etkili oldu. Saat 13.30 sıralarında başlayan sağanak, Palandöken Dağı'nda kara dönüştü. Kısa süreli etkili olan ve zemini beyaza bürüyen kar, yağış sonrası güneşin çıkmasıyla eridi. Bu arada Karayolları Genel Müdürlüğü, mevsimin ilk karını sosyal medya hesabından paylaştı. İş makinesi operatörünün Palandöken Dağı'ndan geçen Erzurum-Tekman kara yolunda çektiği ve beyaza bürünen yolun yer aldığı görüntüleri paylaşan Karayolları Genel Müdürlüğü, 'Bereket timsali, yaz mevsiminin sona erdiğinin habercisi ilk kar Erzurum Tekman'da yola düştü' mesajına da yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2021-09-17 17:23:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.