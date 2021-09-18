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Milletvekili Aydemir Oltu’nun nabzını tuttu Aydemir Oltu’nun 6 köyüne konuk oldu Milletvekili Aydemir: ‘Dadaşlarla iftihar ediyoruz’ Aydemir Oltu’da AK Sinerjiyi paylaştı

İHA

Milletvekili Aydemir Oltu’nun nabzını tuttu Aydemir Oltu’nun 6 köyüne konuk oldu Milletvekili Aydemir: ‘Dadaşlarla iftihar ediyoruz’ Aydemir Oltu’da AK Sinerjiyi paylaştı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurum Sahada İstişare Programı kapsamında haftayı Oltu ziyaretiyle tamamladı. Oltu ilçe merkezinde partilileriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ilçenin Başbağlar, İnanmış, Çamlıbel, Özdere, Yarbaşı ve Tutmaç Mahallerine konuk oldu, yerleşim alanları sakinlerinin genel ve bölgesel gündeme ilişkin tespitlerini aldı.
Aydemir’den Oltu Buluşması
Oltu İlçe Başkanı Efdal Gülcü, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Çetin Gözütok, Gürbüz Keleş ve Cevdet Yeşilyurt, AK Parti Oltu Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Oltu’nun nabzını tutan Milletvekili Aydemir, ‘Oltu ilçe ziyaretimizde yürek dilleriyle bizi sarıp sarmalayan hemşehrilerimize minnettarız. ‘ dedi.
Oltu’da Ak Gündem
Oltu ilçe Merkezinde AK Parti Yönetimiyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ilçe siyasi, ekonomik ve sosyal gündemi hakkında bilgi alışverişinde bulundu, TBMM ve Bakanlıklar nezdinde Oltu’yu ilgilendiren projeler, yatırımlar ve ilçe vizyonuna dönük programlı çalışmalar kaydında girişimlerini paylaştı.
Oltu Esnafına Selamlama Ziyareti
İlçede esnafa selamlama ziyaretinde bulunan Milletvekili Aydemir ve AK Parti Heyeti salgının yol açtığı ekonomik kayıpları önlemek, oluşan kırılganlığı gidermek amacıyla Hükümet tarafından verilen Sosyal Koruma Kalkanı destekleri çerçevesinde esnaf, çiftçi ve vatandaş memnuniyetini sorguladı, beklentileri kayda geçti.
Ak Heyetten Başbağlar İstişaresi
AK Parti Heyetinin Oltu kırsalında ilk ziyaret durağı Başbağlar Mahallesi oldu. Mahalle sakinleriyle köy evi ve kahvehanelerde bir araya gelen heyet, ülke, bölge ve il gündemine ait vatandaş görüşlerini dinledi. Milletvekili Aydemir yaptığı değerlendirmede, ‘ Başbağlar, Oltu ilçemizin şirin köyü.
Ziyaretten aldığımız hazzın tarifi yok. 19 Yıllık hizmet dönemimizi bizden çok daha güzel anlattılar. Bu vefa sinerjisine minnettarız. ‘ yorumunu yaptı.
İnanmış’ta Ak Davaya Vefa Gündemi
Başbağlar ziyareti sonrası Oltu İnanmış’a geçen AK Parti Heyeti, yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılandı. İnanmış Mahallesi buluşmasında gündem siyasetteki son gelişmeler, ekonomide kaydedilen çabalar ve tarımsal desteklerdi. İstişare ziyareti sonrasında açıklama yapan Milletvekili Aydemir, ‘Oltumuzun İnanmış köyünde ismiyle özdeş iman ehli dadaşlarla kucaklaştık.
Muhalefetin müfteri tarzı hemşehrilerimizin AK Parti ‘ye olan bağlılıklarını çok daha perçinliyor.’ kaydını düştü.
Çamlıbel’de Ak Samimiyet
Oltu Kırsal alan istişare programının üçüncü etabı Çamlıbel Mahallesi oldu. Selamlama ve ağırlamalardan sonra Mahal sakinleriyle bir araya gelen heyet, vatandaşlarla bire bir ve yüz yüze görüşerek talepleri aldı, gözlem ve tespitleri dinledi, mahalle yönelik beklentileri kaydetti. Milletvekili Aydemir Çamlıbel ziyareti sonrasında yaptığı değerlendirmesinde, ‘ Oltu Çamlıbel Köyümüzün nüfusu yaz aylarında birkaç kat artıyor. Sebebi, dillere destan fiziki güzelliği. Mukim hemşehrilerimizin niteliğini tarife kelimeler yetmiyor. Bir daha ziyaret etmeyi ve dadaşlarla kucaklaşmayı nasip eden Rabbimize şükrediyoruz.’ ifadesine yer verdi.
Özdere’de Tarımsal Üretim Ele Alındı
Milletvekili Aydemir ve AK Parti Heyetinin Özdere ziyaretinde gündem tarımsal üretim, patates üreticilerinin beklentileri, tarımsal ürünler üzerinde oynanan fiyat oyunları ve spekülatif yaklaşımlar oldu. Aydemir yaptığı paylaşımında, ‘Dünya’da Patates’in kalitesini isminden aldığı Oltu’daki köyümüz Özdere’yi de ziyaret ettik. Yapılan hizmetleri şükranla karşılayan hemşehrilerimizin, helalharam bilmeyen fırsatçıların ürün fiyatlarına dönük manipülatif yaklaşım uyarıları ne kadar haklıydı.’ dedi.
Yarbaşılı Dadaşlardan Eser Ve Hizmet Siyasetine Övgü
AK Parti Heyeti Özdere Mahallesi saha çalışması sonrasında Yarbaşı buluşmasını gerçekleştirdi. Özdere sakinlerinin ortak görüşü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ufkunda buluşmanın, eser ve hizmet siyasetine ve onun mimarlarına vefa olduğuydu. Milletvekili Aydemir ziyaret sonrasında yaptığı açıklamasında, ‘Yarbaşı, Oltumuzun bir başka eşsiz güzellikteki köyü. Teşkilatımızla ziyaret ve hemşehrilerimizin taleplerini, tespitlerini öğrenip gereği için gayret sarf etmek huzur katsayımızı artırdı. Dadaş kardeşlerimizle iftihar ediyoruz.’ dedi.
Tutmaç’ta Ak Meşveret
Milletvekili Aydemir ve AK Parti heyetinin Oltu saha çalışmasındaki son güzergahları Tutmaç Mahallesi oldu. Kazım Karabekir Belediyesi Başkanı Dursun Şahin’in de katıldığı meşverette, AK Parti ve Cumhur ittifakının Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine ulaşma kararlılığı ve küresel vicdanı uyandırıcı duruş ele alındı. Milletvekili Aydemir yaptığı paylaşımında, ‘ Oltu Tutmaç Köyü ziyaretimizi daha özel kılan eski Kazım Karabekir Belediye Başkanımız Dursun Şahin Hocamızla mülaki olmaktı. Müfteri güruha karşı uyanık olmayı hemşehrilerimize tembihlerken Hucurat 6. Ayete vurgusu ve fasıklara dikkat çekmesi çok anlamlıydı. Şükran. ‘ ifadelerine yer verdi.

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