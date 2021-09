Naim Karataş'tan Tekman’a çıkarma

Erzurum'da sıkmadık el bırakmayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş son olarak Tekman ilçesine teşkilatıyla çıkarma yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Karataş ilçenin mevcut sorunlarını tek tek not ederek çözüm noktasında girişimde bulunma sözü verdi.

Dinmek bilmeyen enerjisiyle Erzurum’un en çalışkan siyasetçisi konumunda olan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş sorunları yerinde dinlemeye ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Tekman İlçesine çıkarma yapan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş burada Tekman Kaymakamı Burak Çimşir ve Tekman Özel Hareket Birimi ile de bir araya geldi.

MHP Erzurum İl teşkilatı üyeleri, MHP Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir, Pasinler İlçe Başkanı Recep Zilbeyaz ve MHP Tekman İlçe Başkanı Garip Doğan ile birlikte Tekman İlçe ziyaretinde bulunan Karataş vatandaşların sorunlarını dinledi. Tekmanlı vatandaşların köy yollarının asfaltlanması noktasında ki isteklerine “gerekli girişimlerde bulunacağının” sözünü veren Naim Karataş “Tekman ilçemizin gelişmesi ve sorunlarının çözüme kavuşturulması noktasında ne gerekiyorsa yapacağız. Şehrimizin değeri olan ilçemizin derdi bizlerin birincil derdidir. Kardeşliğin ve birlikteliğin her zaman hissedildiği ilçemizde hizmet verebilmek için daha fazla çalışacağız. Köylerimizin mevcut sorunlarını belediyelerle istişare ederek çözüme kavuşturma uğraşı içinde olacağız. Devletimizin imkânları dâhilinde gerekli adımların atıldığından da kimsenin şüphesi olmamalıdır” ifadelerine yer verdi.

Esnaftan Karataş’a yoğun ilgi

Tekman esnafıyla tek tek görüşen ve sorunlarını dinleyen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş birlik beraberlik ruhuna dikkat çekti. Esnafın yoğun ilgi gösterdiği Karataş “ pandemi dolasıyla yaşanan ekonomik sorunlar geride kalmaya başladı. Artık daha emin adımlarla önümüzü görmeye başladık. Var olan sorunların halledilmesi hususunda birlik beraberliğe her zaman olduğu gibi ihtiyaç duyuyoruz ve ebediyen bu harcımızı koruyacağız.

MHP olarak ülkemizin bütün sorunlarını halletme kararlılığını samimiyetle üstlenmiş bulunuyoruz. Yeter ki terörle mücadele konusunda güçlü ve kararlı olalım, bu nokta aşıldıktan sonra çözülmeyecek bir sorunumuzun olduğunu düşünmüyoruz. Şükürler olsun ki bu anlamda silahlı kuvvetlerimizin üstün başarısı sayesinde ilerleme kaydetmiş bulunuyoruz ve artık terör yapılanmaları sona gelmiş bulunuyor. Bu birliktelikle ülkemizin istenilen noktaya geleceğinden de kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

