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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da short track heyecanı

İHA

Erzurum’da short track heyecanı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası1 ve Federasyon Kupası2 yarışları Erzurum Palandöken Buz Pateni Salonu'nda yapılıyor. Organizasyona 72 kadın sporcu, 89 erkek sporcu olmak üzere toplamda 161 sporcu katılıyor. Yarışmada Erzurum, Ardahan, Kocaeli, Ankara, İstanbul ve Samsun illerinden buz pateni sporcusu iştirak ediyor
Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda A ve B Milli Takım sporcuları da bulunuyor. Dereceye giren sporcular, A Milli Takım olimpiyat kotası ala bilmek için 2527 Ekim 2021 tarihleri arasında Çin’e gidecek, B Milli Takımı ise 13 Ekim 2021 tarihleri arasında Çekya ya gidecekler.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından 1519 Eylül 2021 tarihleri arasında Federasyon Kupası1 ve Federasyon Kupası2 yarışları ile ilgili düzenlenen organizasyonda yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda da branş sorumlusu olarak görev yapan Türkiye Buz Pateni Federasyonu Branş Sorumlusu Arif Karadağ şu bilgileri verdi:
"Erzurum Palandöken Buz Pateni Salonunda 1519 Eylül 2021 tarihleri arasından organize ediliyor. Yarışlar Federasyon Kupası1 ve Federasyon Kupası2 olarak organize ediliyor, ilk 2 gün boyunca büyük sporcularımızı yarıştırıyoruz, diğer iki gün de küçük sporcularımızı yarıştırıyoruz. Organizasyon 4 gün sürecek. 4 gün sonunda yarışmaya katılıp dereceye giren sporcularımızı madalya vereceğiz. Düzenlenen organizasyona 6 il katıldı. Bunlar Erzurum, Ardahan, Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir ve Samsun illerinden toplam da 161 sporcu katılım sağlıyor. Organizasyon kazasız belasız bir şekilde sonlanır."
Erzurum Palandöken Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen organizasyonu az sayıda izleyici takip etti. Yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için birbirleri ile kıyasıya mücadele ediyorlar. Yarışlar sonunda dereceye giremeyen bazı sporcular ise ağlayarak göz yaşlarına hakim olamadılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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